Korona on vähentänyt reippaasti suomalaisten sosiaalista kanssakäymistä, napostelu lisääntynyt

Koronaepidemia on vähentänyt merkittävästi suomalaisten sosiaalista kanssakäymistä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksesta. Yli 60 prosenttia työikäisistä kertoi, että yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin on vähentynyt. Joka kolmas vastaaja koki, että yksinäisyyden tunne on lisääntynyt.

Tutkimuksessa kysyttiin myös tutkittavien toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen. Vastaajista yli 40 prosenttia koki toiveikkuuden vähentyneen.

Yli tuhannesta vastaajasta kolmannes kertoi napostelun lisääntyneen korona-aikana.

Kiuru: Ikääntyneiden erilaiset tarpeet huomioitu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti eilen ikääntyneille tarkoitettuja koronaohjeita. Ohjeissa ikääntyneiksi luokitellaan kaikki yli 70-vuotiaat eikä huomioida sitä, että ikääntyvien välillä terveydentilassa on suuria eroja esimerkiksi sen mukaan, onko kyseessä 70-vuotias tai 90-vuotias.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan ikääntyneille annettujen ohjeiden porrastusta on harkittu ja ikärajan nostoa 75 vuoteen on myös pohdittu. Samalla hän painotti tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että tutkimusten mukaan ikä on koronavirukselle altistumisessa merkittävä riskitekijä.

Hänen mukaansa eri-ikäisten ikääntyneiden erilaiset tarpeet on huomioitu uudessa ohjeistuksessa siten, että ohjeistusta voi käyttää hyvin monenlaisiin tilanteisiin.

– Nyt on haettu ohjeistusta, joka sopisi tämän ikäryhmän sisällä hyvin monenlaisiin tapauksiin, sillä ikäihmisten tilanteet ja toimintakyky ovat yksilöllisiä, Kiuru vastasi tiedotustilaisuudessa STT:n kysymykseen.

Uudet ohjeet ovat suosituksia eivätkä määräyksiä. Kiuru painottaa, että jokaisen tulee käyttää omaa harkintaansa suositusten noudattamisessa.

Kiurun mukaan koronavirusepidemian suhteen Suomessa ollaan suvantovaiheessa. Vaikka tautitilanne on Suomessa parempi kuin monessa muussa maassa, epidemia ei ole vielä ohi.

– Niin hyvä tilanne ei ole, etteikö yli 70-vuotiaille annettaisi ohjeita, Kiuru toteaa.