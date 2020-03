Korona rantautui myös Etelä-Savoon – yksi koululuokka karanteeniin

Mikkelissä Etelä-Savossa on asetettu yksi Urpolan koulun luokka sekä suurin osa opetushenkilökunnasta karanteeniin, kertoo Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote.

Karanteeni jatkuu 26. maaliskuuta asti.

Altistunut on opettaja, joka on ollut myös opetuskokouksessa, jossa on ollut suurin osa opetushenkilökunnasta. Mikkelin kaupungin sivistysjohtaja Virpi Siekkinen kertoo STT:lle, että tarkoituksena on järjestää sijaisia siten, että muut luokat pääsevät kouluun normaalisti ensi viikolla.

Essoten pandemiatyöryhmä on myös kieltänyt kaikki vierailut Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen yksiköihin.

– On selvää, että tauti on rantautunut Etelä-Savoon. Viimeistään nyt on kaikkien aika noudattaa valtioneuvoston ohjeita, tähdentää tartuntatautien ylilääkäri Hans Gärdström.