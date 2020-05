Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 218 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Määrä on noussut vuorokaudessa seitsemällä tapauksella.

Sairaalahoidossa on koko maassa 185 ihmistä, joista tehohoidossa on 49. Eilen vastaavat luvut olivat lähes samat 187 ja 48.

Valtaosa kuolemantapauksista on tapahtunut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella, jossa kuolleita on 177.

THL kertoi aiemmin päivällä, että Suomessa on nyt yhteensä 5 051 varmistettua koronavirustartunta. Uusia varmistettuja tartuntoja on 56.

Suomen väkilukuun suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 91 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Toipuneita ainakin 3 000

Tarkempia tietoja on THL:n mukaan saatavilla 157 kuolleesta. Heistä miehiä on 53 prosenttia ja naisia 47 prosenttia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Yli 90 prosentilla kuolleista on ollut ainakin yksi pitkäaikaissairaus, yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Alustavan arvion mukaan koronasta toipuneita on ainakin 3 000.

Laboratoriot voivat THL:n mukaan testata nyt yli 5 500 koronavirusnäytettä päivässä ja testauskapasiteettia kasvatetaan jatkuvasti. Tavoitteena on testata kaikki, joilla epäillään tartuntaa.

Maailmalla koronatartuntoja on todettu yhteensä yli 3 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yli 210 000.