Koronaepidemia jatkaa hidastumistaan, uusia tartuntoja tänään 51 – takaiskuja voi THL:n Salmisen mukaan silti tulla jo kesällä

Suomessa on nyt 6 743 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Määrä on noussut eilisestä 51 uudella tartunnalla.

Tiedot mahdollisista uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista THL julkistaa myöhemmin tänään. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tällä hetkellä tiedossa 313.

Koronaepidemia jatkaa hidastumistaan - takaiskuja voi THL:n Salmisen mukaan silti tulla jo kesällä

Koronaepidemia on jatkanut hidastumistaan Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan viikoittaisten tapausten määrän lasku on ollut selvää yli kuukauden ajan. Kahdeksassa sairaanhoitopiirissä ei ollut viikon aikana lainkaan tapauksia.

Salmisen mukaan on edelleen mahdollista, että toinen tautiaalto tulee myöhemmin tänä vuonna ja takaiskuja voi tulla jo kesällä. Kesä ei kuitenkaan ole erityistä hengitystieinfektioiden aikaa.

Tällä hetkellä tartuttavuusluku on THL:n mukaan selvästi alle yhden, 0,75–0,85, mikä kertoo epidemian hidastumisesta.

Keskeiset virkamiehet kertoivat tautitilanteesta torstaina tiedotustilaisuudessa, joita järjestetään vastedes viikoittain.

Hallitus on suosittanut voimakkaasti tähän asti, että kotimaankin matkailua vältettäisiin, jotta tauti ei leviä Suomessa. Onko linjaus yhä voimassa, kun suomalaiset suunnittelevat kesälomaansa?

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan tämä on kysymys, joka hallituksen on erikseen linjattava. Asia on valmistelussa työ- ja elinkeinoministeriössä, ja lisää on tarkoitus kertoa lähipäivinä.

– Tällä hetkellä hallitus on vahvasti suositellut, että myöskään kotimaan matkailua ei harrastettaisi, Varhila sanoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) otti jo keskiviikkona Twitterissä asiaan kantaa.

– Näin matkailusta vastaavana ministerinä taidan sitten ottaa pikku irtioton ja kannustaa kotimaan matkailuun. Suomi liikkeelle matkailemalla, Lintilä sanoi aiheeseen liittyvässä keskustelussa.

Ruotsi ja Britannia erottuvat

Myös Euroopan mittakaavassa epidemia on ollut laskusuunnassa. Todettuja tapauksia on EU:n talousalueella 1,4 miljoonaa ja kuolleita 165 000.

Suunta on hyvä, mutta epidemian ensimmäinen aalto jatkuu Salmisen mukaan alueella ainakin kuukauden ja ehkä pidempäänkin. Maiden välillä on myös eroja. Ruotsissa ja Britanniassa tapausmäärät eivät vielä ole kääntyneet varmaan laskuun.

– Kun ihmiset tekevät kesäsuunnitelmiaan, kannattaa kaksi kertaa miettiä suunnitelmia matkustamisen suhteen. Vahva suositus tällä hetkellä on, että ulkomaille ei matkustettaisi kuin välttämättömistä syistä. En usko, että tässä tapahtuu epidemian valossa suurta muutosta kovin äkkiä ainakaan, Salminen sanoo.

Suojavarusteiden tilanne kohtalainen

Suomessa testauskapasiteetti on nostettu noin 10 000 päivittäiseen määrään, mikä THL:n mukaan riittää tällä hetkellä hyvin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan Varhilan mukaan edelleen selvitystä maskien käyttämisestä. Tarkkaa julkaisupäivää ei vielä ollut tiedossa, mutta takarajana on ollut toukokuun loppu.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa suojavarusteiden tilanne riittävyyden suhteen on Varhilan mukaan kohtalainen. Suojavarusteiden saatavuus on parantunut viime viikkoina, ja varusteita hankitaan nyt toista aaltoa varten.