Koronaepidemian hidastuminen jatkuu, tapausmäärät laskussa jo reilun kuukauden – katso kuntakohtainen tilanne

Suomessa oli helatorstaihin mennessä vahvistettu liki 6 500 koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja oli 6 493. Määrä nousi keskiviikosta 50 tartunnalla.

Suomessa oli torstaihin mennessä raportoitu 1 172 koronavirustartuntaa miljoonaa asukasta kohti.

Koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä nousi keskiviikosta kahdella. Yhteensä kuolonuhreja on nyt tiedossa 306. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 55. Muista pohjoismaista Ruotsissa kuolleita on miljoonaa asukasta kohti 384, Norjassa 43, Tanskassa 96 ja Islannissa 29, kertoo Worldometer-tilastosivusto.

Valtaosa kaikista varmistetuista tartunnoista on todettu pääkaupunkiseudulla. Lehtikuva / Roni Lehti

Epidemian hidastuminen jatkuu

Sairaalahoidossa Suomessa on THL:n mukaan 110 ihmistä, ja tehohoidossa heistä on 22. Testattuja näytteitä on Suomessa yhteensä yli 160 000.

Valtaosa kaikista varmistetuista tartunnoista on todettu pääkaupunkiseudulla. Helsingissä niitä on nyt 2 419, Vantaalla 790 ja Espoossa 725. Turussa varmistettuja tartuntoja on 170, Tampereella 139, Järvenpäässä 111 ja Jyväskylässä 102.

THL:n seitsemän päivän seurantajakson aikana kymmenellä alueella Suomessa ei ole todettu tartuntoja lainkaan.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö kertoivat keskiviikkona, että koronavirusepidemia on jatkanut hidastumistaan verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen. Viikoittain tartuntarekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat olleet laskussa selvästi jo yli kuukauden ajan.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 4 800. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kolme viikkoa, eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.