Koronaepidemian vuoksi syytä lykätä taloyhtiöiden vuosikokouksia, ellei edessä kiireellistä remonttia

Taloyhtiöissä asuvat suomalaiset joutuvat pohtimaan, miten yhtiön vuosikokous hoidetaan koronakriisistä johtuvan kokoontumiskiellon aikana. Lakisääteiset vuosikokoukset on ollut tapana järjestää keväällä.

– Luultavasti taloyhtiöiden kokouksia on pakko lykätä. Yli 70-vuotiaat eivät saisi osallistua kokouksiin nyt lainkaan. Tosin yhtiökokouksen pitäminen etäkokouksena on teoriassa mahdollista, ja valtakirjoja voidaan antaa, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Pirkanmaan Isännöitsijät ry:n puheenjohtaja Riku Pönkänen katsoo, että vuosikokouksia on nyt useimmissa tapauksissa syytä lykätä.

– Jos taloyhtiössä on kiireellisiä hankkeita, sitten tilanne on toinen. Itselläni on nyt käynnissä esimerkiksi yksi ikkuna- ja oviremontti, eikä sitä voi jättää kesken. Ei tämä maailma voi totaalisesti pysähtyä, Kartanon Isännöintipalvelujen toimitusjohtaja Pönkänen tarkentaa.

– Tämä tilanne on ainutlaatuinen, ja toivottavasti se jää myös ainutkertaiseksi.

"Maalaisjärki käyttöön"

Vuosikokousten siirtämistä myöhemmäksi puoltaa myös helsinkiläisen Myllypuron Kiinteistöhuollon isännöitsijä ja toimitusjohtaja Ville Winter.

– Suositamme, että nämä kokoukset nyt joko lykätään myöhemmäksi tai pidetään etäyhteydellä. Laki on jo vuosikymmenen antanut mahdollisuuden etäyhteyden käyttöön yhtiökokouksissa, mutta sitä ei ole juurikaan tehty.

Riku Pönkänen suhtautuu varauksellisemmin etäkokousten pitämiseen.

– Joku voi osallistua vuosikokoukseen valtakirjalla. Miten valtakirja todennetaan etäkokouksessa? Nyt on velvoite maalaisjärjen käyttöön.

Asukas saa vaieta tartunnastaan

Vuosikokousten ja ylipäänsä kerrostalojen yhteiselon kannalta on ajankohtaista kysyä, miten koronatartunnan saaneeseen asukkaaseen pitäisi suhtautua.

– Taloyhtiön toimintaan ei kuulu ihmisten liikkumisen rajoittaminen, Riku Pönkänen linjaa.

Ville Winterin mukaan asukkaalla ei myöskään ole velvollisuutta kertoa taloyhtiölle koronatartunnasta.

– Mutta taloyhtiöllä on oikeus kysyä, onko joku huoneistossa karanteenissa tai eristyksessä, jos huoneistoon pitäisi päästä esimerkiksi kiireellisen korjaustarpeen, kuten vesivahingon vuoksi.

Lain mukaan jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Jos osakas on selvästi sairas, kuka tahansa yhtiökokouksessa paikalla olija voi suositella tätä käyttämään etäyhteyttä. Jos osakas silti haluaa jäädä kokoustilaan, ei häneltä voi sitä Isännöintiliiton mukaan estää. Tällöin hänen on syytä pitää mahdollisuuksien mukaan tarpeellinen etäisyys muihin läsnäolijoihin.

Miten rajoituksia puretaan?

Kerrostalojen yhteisten tilojen käyttö karanteeniin aikana on edelleen sallittua. Pönkäsen mukaan taloyhtiö päättää esimerkiksi siitä, jatkuvatko asukkaiden omat saunavuorot taloyhtiön saunassa vai eivät.

– Itse olen sitä mieltä, että saunavuorot voisi lopettaa. Lenkkisaunavuorot on meillä jo lopetettu.

Winter on samaa mieltä.

– Esimerkiksi saunatilojen puhdistus illan saunavuorojen välillä on hyvin vaikeaa tai mahdotonta.

Pönkäsen mukaan on jo nyt hyvä uhrata ajatus sille, miten ja milloin erilaiset rajoitukset sitten aikanaan puretaan.

– Kuka päättää ja ilmoittaa, milloin erityisjärjestelyt loppuvat? Ja mikä on sen jälkeen uusi normaali? Se ei välttämättä ole sama kuin vielä viime viikolla.

Taloyhtiöillä on talouspuskuria

Isännöintiliiton Mia Koro-Kanerva muistuttaa, että koronaepidemia on tuomassa myös talousongelmia taloyhtiöille

– Kun ihmisiä lomautetaan tai irtisanotaan tämän kriisin seurauksena, asuntojen yhtiövastikkeita uhkaa jäädä maksamatta. Taloyhtiö voi joutua näin vaikeuksiin.

Asukkaiden kannalta asetelmassa on hänen mukaansa eräs suojaava tai ainakin riskejä vähentävä piirre.

– Onneksi monella taloyhtiöllä on taloudessaan melko hyvin puskurivaraa.