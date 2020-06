Koronakeväänä päihdeneuvontaa kysyivät lomautetut, irtisanotut ja etätöitä tekevät

Soitot päihdeneuvontaan lisääntyivät koronavirusepidemian aikana, kertoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tiedotteessaan. Maalis-, huhti- ja toukokuun aikana puheluita tuli yhteensä 2 097 kappaletta, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Järjestön mukaan yhteyttä ovat ottaneet erityisesti lomautetuksi joutuneet tai työnsä koronakriisin aikana menettäneet ihmiset.

– Moni heistä on jo aiemmin juonut runsaasti tai käyttänyt muita päihteitä. Nyt käyttö on muuttunut jokapäiväiseksi, kuvaa päihdeneuvonnan päällikkö Minttu Tavia tiedotteessa.

Yhteyttä ovat ottaneet myös etätöissä olevat, joiden päihteiden käyttöä sosiaalinen kontrolli on aiemmin hillinnyt. Puheluita on koronakevään aikana tullut runsaasti myös yksin asuvilta. Heidän joukossaan on esimerkiksi eläkeläisiä ja muita työelämän ulkopuolella olevia.

– Yksinäisten soittajien ryhmään kuuluu päihteitä runsaasti käyttäviä sekä niitä, joille vertaistoiminta on ollut tärkeää päihteettömyyden kannalta, Tavia sanoo.

EHYT ry:n maksuton neuvontapuhelin päivystää numerossa 0800 900 45 myös kesällä joka päivä ympäri vuorokauden. Päihdeneuvontaan soittaminen on anonyymia ja luottamuksellista.