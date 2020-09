Koronakorvaus perustoimeentulotukeen sai kiitosta ja kritiikkiä – "Eikö tämä olisi ollut reilua kohdistaa myös muille pienituloisille perheille?"

Hallituksen esittämä 75 euron koronakorvaus kuussa perustoimeentulotuen saajille sai oppositiopuolueilta ristiriitaisen vastaanoton. Se sai kiitosta, mutta kristillisdemokraattien ja kokoomuksen kansanedustajat olisivat toivoneet, että korvaus olisi samalla kohdistettu laajemmalle joukolle.

– Eikö tämä olisi ollut reilua kohdistaa myös muille pienituloisille perheille? kysyi muun muassa kokoomuksen Timo Heinonen.

Puheenvuoroissa huomautettiin myös, että koronatoimet ovat aiheuttaneet lisäkuluja myös muun muassa riskiryhmäläisille. He ovat saattaneet joutua käyttämään esimerkiksi ruokatavaroiden kotiinkuljetuspalveluita.

Eduskunta aloitti syysistuntokauden tänään, ja epidemiakorvaus oli ensimmäisenä käsiteltävänä asiana. Tuen piiriin kuuluisivat ne, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana, jos he ovat yhä perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä.

Korvauksella on tarkoitus tukea henkilöitä ja perheitä, joille koronavirusepidemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kuluja. Ajatuksena on, että ihmisten toimeentuloa kannattaa tukea, jotta he eivät turvaudu kalliisiin pikavippeihin selvitäkseen arjen kuluista.

Kokoomuksen Mia Laiho pahoitteli, että tuki tulee kuitenkin myöhässä.

– Jos ajatellaan, että tällä pystyttäisiin ehkäisemään esimerkiksi pelivelkoja, ne velathan on jo tehty ja vipit otettu.

"Velat ja vipit on jo otettu"

Perussuomalaiset katsoi, että kun kaikille jaetaan kaikkea, lopulta kukaan ei saa mitään. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula sanoi, että lisätuki olisi kyllä monelle muullekin tarpeen, mutta jakomekanismi on väärä.

– Hallitus lupaa ihmisille milloin vappusatasia, virikeseteleitä ja nyt sitten tätä joululahjarahaa. Mistä te tämän rahan otatte? Velalla ja veronkorotuksilla? Siitä on muuten vastuullisuus kaukana.

Syksyllä on tarkoitus antaa lisätalousarvio, jossa etuuteen varataan 60 miljoonan euron määräraha. Tukea maksettaisiin syyskuusta joulukuuhun, eikä sitä tarvitsisi hakea erikseen.

Keskustelu lähti rönsyilemään alkuperäisestä aiheesta monta kertaa, niin keliakiakorvauksiin kuin Helsingin seudun liikenteen tuoreeseen ehdotukseen poistaa ilmaiset matkat lastenvaunujen kanssa kulkevilta. Puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) joutui muistuttamaan, että edustajat pysyttelisivät aiheessa.

Koronarajoitukset salissa jatkuvat

Eduskuntatalossa jatketaan samoilla koronarajoituksilla kuin mitä keväällä asetettiin. Keväällä ja kesällä kansanedustajien määrää istuntosalissa rajoitettiin eduskuntaryhmien yhteisellä päätöksellä viiteenkymmeneen normaalin kahdensadan sijaan. Ainakin tämän viikon eduskunta jatkaa tällä rajoituksella, mutta jatko on pohdinnassa.

Eduskunnan yleisölehteri suljettiin keväällä, eikä rakennukseen ole otettu vastaan vierailijoita. Kansanedustajien avustajat ja muu talon henkilökunta on myös määrätty pääosin etätöihin.

Eduskuntaa odottaa kiireinen syksy. EU:n elpymispaketti on yksi isoimmista asioista, joita eduskunnassa tänä syksynä käsitellään. Myös talouteen ja työllisyyteen liittyvät kysymykset nousevat merkittävällä tavalla esiin.

Keväällä ja kesällä koronaepidemiaan liittyvä lainsäädäntö vei hallituksen ja eduskunnan päähuomion, joten nyt koronan alle hautautuneita lainsäädäntöhankkeita on listalla ruuhkaksi asti.

Kymmenkunta kansalaisaloitetta odottaa myös käsittelyä.