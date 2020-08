Koronakriisin vaikutukset maksuhäiriömerkintöjen määrään vasta tulossa – "häpeästä on hyvä päästä irti"

Maksuhäiriömerkintöjä on jo 390 000 suomalaisella eli 8,5 prosentilla aikuisista, kertoo Asiakastieto. Määrä on noussut jo kymmenen vuoden ajan.

Asiakastiedon liiketoimintajohtaja Jouni Muhosen mukaan maksuhäiriöiden lisääntyvä määrä liittyy pitkälti siihen, että velkaa otetaan useampaan paikkaan. Erilaiset kuukausittain maksettavat kanavapaketit, luotto- ja osamaksut kasaantuvat, eivätkä tulot riitä niiden maksamiseen. Myös pikavippien suosio on nostanut velkakierteen mahdollisuutta vuosien mittaan.

Asiakastiedon arvion mukaan ihmisillä, joilla ei ole maksuhäiriöitä, on yhden prosentin laskennallinen todennäköisyys saada merkintä. Koronapandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus saattaa lisätä merkintöjen määrää, mutta vaikutukset näkyvät tilastoissa vasta myöhemmin.

– On paljon ihmisiä, jotka ovat jo nyt ylivelkaantuneita mutta heillä ei ole vielä maksuhäiriömerkintää. Jos heidän tulonsa pienenevät, se tarkoittaa vielä suurempia taloudellisia vaikeuksia ja maksuhäiriötä, sanoo Muhonen.

Maksuhäiriöt voivat lisääntyä, jos lomautukset muuttuvat työttömyydeksi ja tulot eivät enää riitä arjen pyörittämiseen.

Korkokatto voi johtaa maksuhäiriöön

Kuluttajien velkaantumista on yritetty ennaltaehkäistä. Heinäkuun alussa tuli voimaan kuluttajaluottojen määräaikainen kymmenen prosentin korkokatto. Samalla astui voimaan myös kielto luottojen suoramarkkinoinnille. Velkaneuvontaa tarjoavan Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalveluiden johtaja Minna Backmanin mukaan korkokatossa on hyvät ja huonot puolensa. Lainan saaminen vaikeutuu, mikä voi pahimmillaan johtaa maksuhäiriömerkintään.

– Ihminen voi joutua vaikeuksiin väliaikaisen tarpeen takia turhaan. Jos hän saisi jonkin lainan, tilanne voisi selvitä sillä. Mutta jos luottoa ei saa niin voi olla, että tilanne eskaloituu ja talous kärjistyy. Toisaalta voi olla hyvä, että tilanteet kärjistyvät jos taustalla on jo isompi velkaongelma. Uusi velkaantuminen kasvattaa velkapottia ja ongelmaa, perustelee Backman.

Maksuhäiriömerkintä jää harvoin yhteen

Maksuhäiriömerkintä on voimassa keskimäärin kolme vuotta. Muhosen mukaan tavallinen tarina kuitenkin on, että merkintöjä kertyy yhdelle ihmiselle useampia, sillä maksuhäiriö johtaa usein toiseen.

– Samalla henkilöllä on keskimäärin 15 maksuhäiriömerkintää. Kun ihminen saa merkinnän, hän yleensä velkaantuu useaan suuntaan, Muhonen kertoo.

Yhteen maksuhäiriömerkintään jää kohtuullisen harva.

– Kun ensimmäinen merkintä tulee, saatetaan ajatella, että ihan sama onko niitä yksi vai viisi, kertoo Backman.

Asiakastiedon tilastoista selviää, että miehillä on merkintöjä huomattavasti enemmän kuin naisilla. Myös alueellisia eroja esiintyy maakunnittain, sillä maksuhäiriöisten ihmisten osuus vaihtelee Ahvenanmaan alle viidestä prosentista Päijät-Hämeen lähes kymmeneen prosenttiin. Erot voivat Backmanin mukaan johtua alueen työllisyystilanteesta.

– Mitä enemmän on työttömyyttä, sitä enemmän jää maksamatta ihan peruslaskuja, kuten terveydenhuollon maksuja, Backman sanoo.

Apua ongelmiin

Maksuhäiriömerkintä voi hankaloittaa arkea monella tavalla. Puhelinliittymän, vuokra-asunnon, kotivakuutuksen tai jopa työpaikan hankkiminen voi olla haastavaa.

Takuusäätiön Backman kuitenkin korostaa, että velkaongelmiin on mahdollista saada apua. Aiheeseen liittyvästä häpeästä on hyvä päästä irti ja oma taloustilanne on kartoitettava.

– Velkaantuminen on inhimillistä eikä se tarkoita, että on huono ihminen. Taustalla voi olla työttömyyttä, sairastumista tai ero, Backman kertoo.

Hänen mukaansa maksuhäiriömerkinnän taustalla ei ole aina kyse huolimattomuudesta. Mielenterveysongelmat ja sitä kautta lisääntynyt työkyvyttömyys sekä peliongelmat ovat hyvin velkaannuttavia.