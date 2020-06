Koronan rauhoittumisessa uusi käänne: Husin teho-osasto tyhjeni – Keski-Suomen nollapäivien putki jo kahdeksantoista

Keski-Suomessa ei maanantaina todettu yhtään uutta koronatartuntaa. Tartuntoja ei maakunnan alueella ole ollut kahdeksaantoista päivään. Koko kesäkuussa tartuntoja on todettu kolme.

Epäilyksiä koronatartunnoista Keski-Suomessa kuitenkin edelleen on. Koronatestejä Keski-Suomessa on tehty lähes 200 viikon aikana – nyt testien määrä on 6306.

Suomessa uusia tartuntoja on vuorokauden aikana todettu 11. Varmistettuja koronavirustapauksia on Suomessa nyt 7 209.

Koronatilanteen rauhoittumisesta Suomessa saatiin maanantaina uusi käänne. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedotti, että ensimmäisen kerran koko koronavirusepidemian aikana Husin teho-osastoilla ei enää ole koronaviruspotilaita. Vuodeosastolla oli aamulla vielä 17 potilasta.