Koronapandemia vaikuttaa turvallisuuskäsitykseen, presidentti Halonen sanoo – "Rauhallisimpia yhteiskuntia ovat ne, joissa on edistytty kestävässä kehityksessä"

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on tehnyt näkyväksi, että käsityksemme turvallisuudesta on muuttunut aiempaa laajemmaksi, arvioi presidentti Tarja Halonen.

Halonen kirjoittaa tänään lauantaina (23.5.) julkaistussa Uutissuomalaisen debatti -kirjoituksessaan, että perinteisessä turvallisuuspoliittisessa keskustelussa pääosaa esittävät sotilaalliset yhteenotot. Sotiin on Halosen mukaan yhä hyvä varautua, vaikka kuva uhkista kaipaa päivitystä.

Halonen nostaa esiin rauhanneuvottelut, joissa saavutetut tulokset eivät ole kestäviä, jos mukaan ei saada sotilaallisten vallanpitäjien lisäksi siviilihallintoa. Halosen mukaan tällä alueella on jonkin verran edistytty, kun naisia, kansalaisjärjestöjä ja uskonnollisia yhteisöjä on saatu mukaan, ja myös nuorten merkitys konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisujen löytämisessä on tunnistettu YK-tasolla.

Halosen mukaan ei riitä, että ihmisiä nostetaan taloudellisesta köyhyydestä, vaan kehityksen on oltava myös sosiaalisesti kestävää.

– Mielenkiintoista mutta loogista on se, että rauhallisimpia yhteiskuntia ovat ne, joissa on parhaiten edistytty kestävän kehityksen toteuttamisessa. Samat säännöt sopivat molempiin. Sosiaalinen, taloudellinen oikeudenmukaisuus ja tulevaisuuden usko ovat kestävien yhteiskuntien inhimillisiä perusrakenteita.

Halonen peräänkuuluttaa niin EU:n kuin globaalin tason yhteistyötä turvallisemman maailman luomiseksi.

– Toivottavasti korona on opettanut meitä. Luulen, että on aihetta muuhunkin yhteistyön tiivistämiseen esimerkiksi pakolaisten vastaanoton, naapuruusyhteistyön tai ympäristöpolitiikan suhteen. Ei kannata aliarvioida jo tehtyä, mutta kannustaa voimakkaasti jatkamaan sitä, presidentti kirjoittaa Uutissuomalaisen debatissa.

