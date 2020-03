Koronatarkastajina esiintyneet miehet rosvosivat hyväuskoisen asukkaan rahat ja arvoesineet – poliisi varoittaa koronahuijareista

Koronavirustarkastajiksi esittäytyneet miehet veivät asunnosta arvotavaraa ja käteistä Vihdissä, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Tapaus on ensimmäinen poliisin tietoon tullut koronahuijaus.

Kaksi miestä koputti poliisin mukaan asukkaan ikkunaan seitsemän aikoihin illalla lauantaina. Miehet ilmoittivat suorittavansa koronatarkastusta. Vanhempi heistä jututti asukasta keittiössä, kun toinen kiersi asunnossa. Hetken kuluttua asukas huomasi asunnossaan myös kolmannen ihmisen, joka tutki paikkoja.

Väitetyn tarkastuksen päätteeksi asukasta pyydettiin maksamaan pankkikortilla 10 euron tarkastusmaksu maksupäätteen tapaisella laitteella. Miesten lähdettyä asukas huomasi, että häneltä oli viety 2000 euroa käteistä, lukuisia arvoesineitä ja alkoholia.

Poliisi etsii epäiltyjä, joista kaksi on noin 30-vuotiaita miehiä ja yksi noin 60-vuotias mies. Toinen nuoremmista miehistä on noin kaksi metriä pitkä, pulska ja tummahiuksinen. Tekohetkellä hänellä oli tummat vaatteet. Toinen nuoremmista miehistä on 170–180 senttiä pitkä ja poliisin mukaan muuten samannäköinen kuin toinen kolmekymppinen. Vanhempi mies on 170–180 senttiä pitkä ja hoikka. Tekohetkellä hänellä oli farkut, ruskea villapaita ja harmahtava myssy. Miehet olivat puhuneet suomea.

Poliisihallitus arvioi, että koronaan liittyviä huijaustapauksia voi ilmetä eri muodoissa. Tyypillisesti petosrikosten kohteina ovat yksin asuvat ikäihmiset.

Poliisi muistuttaa, että viranomaiset eivät tarjoa palveluita, joissa asuntoa voitaisiin tarkastaa tai suojata koronan varalta. Myös muihin avuntarjouksiin kannattaa poliisin mukaan suhtautua terveellä epäluulolla.

– Tämä tapaus osoittaa, että on olemassa tahoja, jotka ovat valmiita käyttämään tilannetta hyväkseen. Kehotamme kansalaisia valppauteen, sanoo poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi Poliisihallituksesta.