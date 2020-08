Koronatartunnat selvässä nousussa elokuun alussa – "Trendi on huomattavan huolestuttava"

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuus ja tapausmäärät ovat nousseet selkeästi elokuun alun seurantajakson aikana. Trendi on hallituksen tiedotustilaisuudessa puhuneen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salmisen mukaan huomattavan huolestuttava ja kaikkien täytyy siksi olla varuillaan.

– Suurin osa tapauksista on sellaisia, että tartuntajäljitystä on voitu suorittaa ja milloin tarvetta on ollut, henkilöt on asetettu karanteeniin sekä kotieristykseen ja hoitoon tarpeen mukaan. Totta kai, jos verrataan Euroopan muihin maihin, trendi on huomattavan huolestuttava ja meidän pitää olla varuillamme, hän sanoo.

Nousu on huomattavaa eritoten suhteessa heinäkuun alun lukuihin, sosiaali- ja terveysministeriön sekä THL:n tiedotteessa sanotaan.

Euroopan tasolla tilanne on Salmisen mukaan muuttunut kesän jälkeen monessa maassa huolestuttavampaan suuntaan.

– Hyvä uutinen on se, että kuolemantapaukset eivät ainakaan vielä ole lähteneet nousuun. On hieman ennenaikaista sanoa mitään, mutta verrattuna kevääseen niiden olisi pitänyt kasvaa. Tähän on olemassa todennäköisesti erilaisia syitä, mutta osasyy on ehkä se, että viime aikoina tartunnan saaneet ovat nuorempia kuin aikaisemmin, jolloin taudin vakavuus on pienempi, Salminen sanoo.

THL:n hybridistrategian seurantaraportin mukaan taudin ilmaantuvuus per 100 000 asukasta oli viikot 31–32 kattavalla aikajaksolla 4,0. Aiemmalla kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 1,8 tapausta.

Vain seitsemässä sairaanhoitopiirissä ei ole koronakasvua

Ilmaantuvuudessa on havaittavissa selkeitä alueellisia eroja, selviää THL:n seurantaraportista. Sen mukaan ilmaantuvuus on yli kolmen Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä viimeisimmällä 14 päivän aikavälillä eli 27. heinäkuuta–9. elokuuta.

Näistä sairaanhoitopiireistä kolmessa pitää Salmisen mukaan tehdä kovasti töitä, jotta tapausmäärät eivät johtaisi laajoihin ja hallitsemattomiin tartuntaketjuihin. Nämä kolme ovat Hus sekä Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit.

– Vielä ei olla hälyttävän korkeissa luvuissa, varuillaan täytyy olla. Sairaalahoidon kohdalla tilanne on hyvä. Tavoite on pysytellä tällä nykyisellä matalalla tasolla niin pitkään kuin se suinkin on mahdollista, Salminen kertoo.

Satakunnassa ilmaantuvuus on yli kuuden, ja Husin kohdalla ilmaantuvuusluku on yhdeksän paikkeilla. Vain seitsemän sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon seurantajakson aikana laskenut tai pysynyt samana kuin aiemmin. Sairaanhoitopiirejä on koko maassa 21.

Husin alue olisi riskimaa

Suomen hallitus on käyttänyt muiden maiden kohdalla riskimaastatuksen arvioinnissa rajana kahdeksaa todettua tapausta per 100 000 ihmistä edellisen kahden viikon aikana. Husin alue olisi tämän perusteella luokiteltavissa riskimaaksi, jos se olisi itsenäinen valtio.

Viruksen tartuttavuus- eli R-luku on tällä hetkellä 1,20–1,60. Tämä tarkoittaa, että jokainen ihminen, joka on saanut tartunnan, tartuttaa keskimäärin useamman kuin yhden uuden ihmisen. Jos R-luku olisi alle yhden, epidemia supistuisi.

Tautitapauksia on todettu sekä kotoperäisinä että ulkomailta tuotuina. Osa uusista tapauksista on viranomaisten mukaan liitoksissa tunnettuihin tartuntaketjuihin ja tartuntaryppäisiin. Kaikkien tartuntatapausten alkuperäistä lähdettä ei kuitenkaan ole tiedossa.

41 uutta tartuntaa vuorokaudessa

THL:n mukaan Suomessa on todettu vuorokauden aikana 41 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt yhteensä 7 683.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla, kaikkiaan 5 585 tartuntaa. Kaupungeista eniten tartuntoja on Helsingissä, missä on todettu 2 848 tartuntaa. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla (932) ja Espoossa (893).

Turussa on todettu 249 tartuntaa ja Tampereella 44 tartuntaa.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä seitsemän ihmistä, joista yksi on tehohoidossa. Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli raportoitu keskiviikkoon mennessä yhteensä 333. Kuolemantapauksista 274 on todettu Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella (erva). Kuopion erva-alueella kuolemia on 25, Turussa 19, Tampereella 12 ja Oulussa 3.

Pesäpallopelissä Etelä-Karjalassa mahdollisesti useita kymmeniä korona-altistumisia

Pesäpallopelissä Lappeenrannassa altistui maanantaina koronavirukselle mahdollisesti useita kymmeniä ihmisiä, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Peli pelattiin Pesä Ysien ja Imatran Pallo-Veikkojen välillä E-tyttöjen sarjassa.

Eksoten mukaan mahdollisesti altistuneet ihmiset eivät ole tartunnan saaneen lähikontakteja, eikä karanteeniin asettamispäätöstä täten tarvitse tehdä.

Altistuneita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan 24. elokuuta asti ja hakeutumaan hoitoon matalalla kynnyksellä.