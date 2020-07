Koronatartuntaketjuja seuraava mobiilisovellus käyttöön syksyllä – tilanne sairaanhoitopiireissä on rauhallinen

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostava mobiilisovellus tulee käyttöön syksyllä, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Tartuntalakiin tehdyt muutokset mahdollistavat vapaaehtoiseen käyttöön tulevan sovelluksen kehittämisen. Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja tasavallan presidentti on vahvistanut lain torstaina 9. heinäkuuta. Sovellus kehitetään tietosuojaa, tietoturvaa ja perusoikeuksia kunnioittaen.

STM:n mukaan koronavirustilanne on pysynyt rauhallisena kaikissa sairaanhoitopiireissä. Tartuntatapausten määrä on laskenut hieman kahteen edelliseen viikkoon verrattuna. Viimeisellä seurantaviikolla koronavirustestejä on tehty enemmän kuin kahdella edellisellä viikolla. Tartuttavuusluvun arvioidaan olevan 0,80–1,25 välillä.

Suomessa on todettu vuorokauden aikana kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Varmistettuja tartuntoja on Suomessa nyt yhteensä 7 273. Keskiviikkona uusia tartuntoja todettiin kolme.

Taudin keskipisteenä Suomessa olleella pääkaupunkiseudulla tartuntatilanne näyttäisi rauhoittuneen selvästi. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tiedotti torstaina aamupäivällä, että sen alueella oli alkuviikon testeissä löytynyt vain yksi tartunta.

THL ilmoittaa tautiin kuolleiden ja sairaalahoidossa olevien määrän tällä hetkellä kolmesti viikossa eli maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tautiin liittyviä kuolemia on tähän mennessä raportoitu 329. Viimeisin kuolemantapaus on raportoitu viime viikon perjantaina.