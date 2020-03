Koronatartuntoja havaittu Suomessa jo 156 – viikonloppu näyttää suunnan

Suomessa ollaan nyt koronavirusepidemian kynnyksellä.

- Meillä on vielä se tilanne, että olemme aika hyvin kärryillä tartuntaketjuista. Viikonlopun aikana sitten näemme, tulemmeko seuraamaan muita Pohjoismaita tässä asiassa ja päädymme siihen tilanteeseen, ettei tämä ole enää mahdollista, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen koronainfossa perjantaiaamuna.

THL:n perjantain tietojen mukaan koronavirustartuntoja on havaittu Suomessa 155. Suurimmasta osasta on raportoitu vasta viime päivinä: 51 tartunnasta kerrottiin perjantaina ja 50 tartunnasta torstaina. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä lisäsi perjantaina illalla, että ensimmäinen tartunta maakunnan asukkaalla on varmistettu, eli vahvistettuja tartuntoja on 156.

Salmisen karkea arvio on, että suomalaisista noin kolmasosa tulee jossain vaiheessa saamaan viruksen. Kaikki eivät kuitenkaan sairastu samalla kertaa. Valtaosalla koronatartunnan aiheuttama sairaus jää lieväksi, jolloin taudin voi ja se pitää sairastaa kotioloissa.

– Tässä on kaksi tärkeää asiaa: että lieväoireisena ei hakeuduta ruuhkauttamaan sairaaloita, koska silloin ne, joilla on vakavia oireita, eivät pääse läpi. Ja toisaalta, jos kaikki kokoontuvat sairaaloihin, silloinhan ne virukset vasta leviävätkin, Salminen muistutti.

Sairaanhoitopiirit ovat rajoittaneet laajalti potilasvierailuja. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit kertovat, ettei niiden yksiköissä saa vierailla, jos on vähäisiäkään tartuntataudin oireita. Niitä ovat esimerkiksi yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut sekä päänsärky. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri taas toivoo, etteivät omaiset vierailisi sairaaloissa lainkaan.

Niiskuttava ja hikoileva THL:n johtaja vei huomion

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta näytti tulleen perjantain infoon silminnähden sairaana. Tervahauta niisti tilaisuuden aikana useaan otteeseen ja pyyhki liinalla hikistä otsaansa.

– Minulla ei käsittääkseni ole ylähengitystieinfektiota, hän vakuutti.

THL:n edustaja lupaili kuitenkin tilaisuudessa, että Tervahauta menee koronavirustestiin ja THL:n sivuille pannaan asiasta video.

Aikaisemmin Tervahauta oli tilaisuudessa esimerkiksi todennut, että viruksen leviämisen estäminen muun muassa sairaana kotiin jäämällä on koko yhteiskunnan yhteinen missio.

Tervahauta pahoitteli myöhemmin Twitterissä esiintymistään.

– Pahoittelen heikkoa esiintymistäni ja osoittamaani huonoa esimerkkiä. Tulipahan taas hyvin todetuksi omakin puutteellisuuteni ja se, kuinka vaikeaa hygieniaohjeita on noudattaa ja omia menettelytapojaan muuttaa. Se viesti ehkä välittyi, Tervahauta kirjoitti.

Pääjohtaja myös muistutti, että kaikkea tilaa ja aikaa ei ole järkevä täyttää koronaviruksella ja että voidaan puhua jo globaalista infoähkystä.

– Maailmassa tapahtuu muutakin. Tämä on toki tärkeä asia, mutta yhteiskunnan pitää toimia, jotta tämä voidaan voittaa, Tervahauta sanoi.

Avit kieltävät kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet Manner-Suomessa

Aluehallintovirastot kieltävät kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet Manner-Suomessa koronavirusvaaran vuoksi. Kielto koskee sekä ulko- että sisätiloissa järjestettäviä tilaisuuksia. Määräykset koskevat kaikkia Manner-Suomen kuntia ja ovat voimassa tartuntatautilain mukaisesti yhden kuukauden eli huhtikuun 12. päivään saakka.

Määräys perustuu tartuntatautilakiin. Aluehallintovirastot varautuvat siihen, että päätösten voimassaolon umpeutuessa saattaa olla tarve harkita uusia vastaavia päätöksiä. Valtioneuvoston suositus on, että yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun asti.

Vapaavuori: Helsinki pitää koulut ja päiväkodit auki normaalisti

Helsingissä päiväkodit, koulut ja toisen asteen oppilaitokset jatkavat toimintaansa normaalisti, kertoo pormestari Jan Vapaavuori (kok.). Helsingin kaupunki päätti tänään koronavirustilanteen vaatimista toimista.

Kaikki Helsingin kaupungin järjestämät yli sadan hengen yleisötilaisuudet perutaan toistaiseksi. Tämän linjauksen noudattamista suositellaan myös muille tapahtumajärjestäjille.

Helsingin kirjastot, museot, nuorisotalot ja muut kaupungin vapaa-ajan palvelut pidetään auki normaalisti. Kaupungin ja urheiluhallien uimahallit kuitenkin suljetaan.

Veikkaus sulkee koronaviruksen vuoksi kaikki pelipaikkansa ja peliautomaattinsa

Veikkaus sulkee koronaviruksen vuoksi kaikki pelipaikkansa ja peliautomaattinsa.

– Ratkaisu koskee hajasijoitettuja peliautomaattejamme esimerkiksi marketeissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja ravintoloissa. Lisäksi Casino Helsinki sekä Feel Vegasit ja Pelaamot menevät ainakin maaliskuun loppuun saakka kokonaan kiinni., sanoo Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski tiedotteessa.

Hajasijoitetut automaatit sulkeutuvat perjantain päätteeksi, samoin Feel Vegasit ja Pelaamot. Casino Helsinki on ollut kiinni jo perjantaista alkaen.

Pelitarjonta jatkuu normaalisti Veikkauksen verkossa ja sovelluksessa, samoin kuponkipelien ja raaputusarpojen myynti asiamiespisteissä. Vedonlyönnin osalta kohteet ovat auki siltä osin kuin niitä on tarjolla.

Veikkaus ei tässä vaiheessa suunnittele henkilökunnan lomautuksia pelipaikkojen ja automaattien sulkemisen vuoksi.

VR:n asiakkaat voivat ilmaiseksi siirtää matkansa

VR:n asiakkaat voivat ilmaiseksi siirtää ostamansa matkan ajankohdan vähintään kahdella viikolla eteenpäin, junayhtiö kertoo asiakastiedotteessa.

Mahdollisuus koskee kotimaan kaukoliikennettä. Matkakohteen ja matkustusluokan tulee pysyä samoina. Muutos pitää tehdä toukokuun loppuun mennessä, jotta matkan voi siirtää eteenpäin maksutta.

Alle kahden viikon päähän tehtävistä muutoksista VR perii yhä normaaliin tapaan viiden euron muutosmaksun.