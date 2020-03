Koronatartuntojen määrä Suomessa kivunnut yli kahdensadan – karanteeneja ympäri maata

Suomessa on jälleen todettu kymmeniä uusia koronavirustartuntoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi lauantaina 55 uudesta tapauksesta, mutta luvussa ei ole mukana kaikkia varmistettuja tartuntoja. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoi 12 koronatapauksesta, joten yhteensä uusia tapauksia on ainakin 67. Kaikkiaan tapauksia on Suomessa todettu jo yli 220.

Perjantaina THL kertoi 51 tartunnasta ja torstaina 50 tartunnasta, eli ilmenneiden tartuntojen määrä ei ole kasvanut huomattavasti. Toisaalta kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata. Esimerkiksi Hus on ilmoittanut, että koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon. Samoin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kerrottiin, että jatkossa testataan vain riskiryhmiin kuuluvat ja vakavista oireista kärsivät.

– Lievien oireiden takia suositellaan kotiin jäämistä, jossa kehotetaan pysymään oireiden loppumiseen saakka, jos ne eivät pahene, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi tiedotteessa lauantaina.

Illemmalla Hus tiedotti, että Uudenmaan päivystysapupuhelin on ruuhkautunut koronavirukseen liittyvistä yhteydenotoista. Hus vetosikin alueensa asukkaisiin, että puhelinpalveluun soitetaan vain päivystyksellisissä asioissa.

Keski-Pohjanmaalla ensimmäinen tapaus, Puolustusvoimissa toinen

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kertoi lauantaina sairaanhoitopiirin ensimmäisestä todetusta koronavirustartunnasta. Tartunta oli varmistunut perjantaina, ja se on saatu Ruotsista.

Samoin Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa varmistuivat ensimmäiset tapaukset. Essoten mukaan Etelä-Savossa tartuntoja on kaksi. Kymsote taas kertoi työikäisen henkilön Pohjois-Italiasta saamasta tartunnasta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella taas oli perjantaina todettu kuusi uutta koronatartuntaa. Sairastuneet ovat aiemmin varmistuneiden tapausten lähialtistuneita.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä varmistettujen tartuntojen määrä on kasvanut kahdella. Molemmat sairastuneista ovat olleet matkalla Itävallassa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä uusia koronatartuntoja on kolme. Niistä kaksi on todettu matkailijoilta Pohjois-Italiasta ja yksi Sveitsistä.

Puolustusvoimat kertoi lauantaina toisesta varmistetusta koronavirustartunnasta. Sairastunut on henkilökuntaan kuuluva ja palannut viime viikonloppuna epidemia-alueelta.

Puolustusvoimien ensimmäinen koronatartunta varmistui perjantaina. Sairastuneiden joukko-osastoa ei ole kerrottu.

– Nämä ovat kaksi erillistä tapausta, sanoo Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen STT:lle.

– Tapaukset ovat hyvinkin samankaltaisia. Kantahenkilökuntaan kuuluva henkilö, joka on ollut epidemia-alueella ja palannut ja sitten ehtinyt tavata rajatun joukon kollegoita.

Sairastuneeseen lähikontaktissa olleet Puolustusvoimien työntekijät on tavoitettu, ja heille on annettu toimintaohjeet muun muassa etätyöstä. Arhippaisen mukaan ensimmäisessä tartunnassa etätöihin passitettiin neljä tai viisi henkilökunnan jäsentä ja nyt uusimmassa toistakymmentä. Altistuneiden joukossa ei ole varusmiehiä.

– On arvioitu, että on pystytty kartoittamaan, kenen kanssa molemmat henkilöt ovat olleet lähiyhteydessä, ja kaikki nämä henkilöt on tavoitettu.

Kymmeniä karanteeniin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella, Lahden kaupungin työntekijällä korona

Isoilta karanteeneilta ei edelleenkään ole vältytty. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kertoi, että alueella pantiin karanteeniin noin 80 henkeä, kun Lahden kaupungin työntekijällä oli ilmennyt koronavirustartunta. Työntekijästä otettiin näyte kotimaassa tapahtuneen korona-altistumisen perusteella.

Lisäksi Lahdessa 53 kaupunginorkesterin muusikkoa joutui karanteeniin yhden muusikon koronavirustartunnan takia. Kaupungin tiedotteen mukaan hyvinvointiyhtymän tartuntatautiyksikkö on tehnyt kartoituksen altistuneista. Sen perusteella altistumiset ovat tapahtuneet muusikon työpaikoilla.

– Sinfonia Lahden konserttiyleisö ei ole missään vaiheessa altistunut tartunnalle, Lahden kaupunki kertoo tiedotteessa.

Mikkelissä Etelä-Savossa asetettiin karanteeniin yksi luokka Urpolan koulusta sekä suurin osa koulun opetushenkilökunnasta. Altistunut on opettaja. Hän on ollut opetuskokouksessa, jossa oli mukana suurin osa opetushenkilökunnasta.

Tarkoituksena on järjestää sijaisia siten, että muut luokat pääsevät kouluun normaalisti ensi viikolla, kertoo Mikkelin kaupungin sivistysjohtaja Virpi Siekkinen STT:lle.

Espoossa Kilonpuiston koulun 6A-luokan 30 oppilasta ja kaksi henkilökunnan jäsentä joutuivat kotikaranteeniin korona-altistuksen vuoksi.

Yksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä todetuista koronavirustartunnan saaneista oli ollut Kilonpuiston koulun tiloissa maanantaina 9. maaliskuuta.

Kaikille ulkomailta palaaville tekstiviesti koronaviruksesta

Kaikki ulkomailta Suomeen palaavat matkustajat saavat lauantaista lähtien koronavirusta koskevan tekstiviestin. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo, että asiasta sovittiin suomalaisten puhelinoperaattoreiden ja Hätäkeskuslaitoksen kanssa.

Viestin sisältö on: "Koronavirustiedote: Ulkomailta saapuessasi sovi poissaolosta (suositus 14 vrk) työ-, opiskelu-, ja päivähoitopaikan kanssa. Tietoa koronaviruksesta THL.fi." Viesti lähetetään myös ruotsinkielisenä.

– On tärkeää, että aivan kaikki suomalaiset sisäistävät valtioneuvoston torstaina tekemän päätöksen koko vakavuudessaan. Myös jatkossa tekstiviestipalvelu antaa viranomaisille kanavan, jolla voidaan välittää ajantasaista tietoa suoraan ihmisten puhelimiin, painotti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tiedotteessa.

---

Juttua korjattu klo 20:55: Essote kertoo Etelä-Savon, ei Kymenlaakson tartunnoista. Etelä-Savossa tartuntoja tuli kaksi.