Koronatestauksia tehdään nyt maakunnan terveyskeskuksissa – näytteenotosta päättävät terveyskeskusten tartuntatautien vastuulääkärit

Koronavirustestaukset on aloitettu Jyväskylän, Muuramen, Laukaan, Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren terveyskeskuksissa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että näytteenotosta päättävät terveyskeskusten tartuntatautien vastuulääkärit.

Sairaanhoitopiirin mukaan koronaviruspotilaiden kasvun määrään on valmistauduttu hyvin sekä Keski-Suomen keskussairaalassa että eri puolilla maakuntaa. Keskussairaalaan ja maakunnan terveyskeskuksiin on varattu erityisiä potilaspaikkoja infektiopotilaita varten.

Koronatilanne on pysynyt Keski-Suomessa kokonaisuudessaan rauhallisena ja päivittäin todettujen uusien koronavirustapausten lukumäärä pienenä. Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi yksittäisiä potilaita. Sairaalan vuodeosastoilla ja teho-osastolla on tällä hetkellä hyvin tilaa hoidettaville potilaille.

Keski-Suomessa oli eiliseen mennessä todettu kaikkiaan 75 varmistettua koronavirustartuntaa. Tämän päivän luku uusien todettujen tartuntojen osalta oli nolla.