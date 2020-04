Koronavirukseen Suomessa kuolleiden määrä nousi 43:lla – syynä hoivakotien kuolemantapausten raportointi

Tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä on nyt Suomessa 141, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä 43:lla.

Kuolleiden määrä on noussut eilisestä merkittävästi, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on raportoinut pääkaupunkiseudun hoivakotiyksiköistä tautiin liittyviä kuolemantapauksia.

Sairaalahoidossa on yhteensä 202 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 63 ja osastohoidossa 139.

THL:n mukaan kuolemantapausten luku ei kata tällä hetkellä kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

Toistaiseksi 101 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä yli puolet eli 58 prosenttia on miehiä.

Alle 60-vuotiaita kuolleita on viisi, 60–69-vuotiaita on seitsemän, 70–79-vuotiaita on 24, 80–89-vuotiaita on 41 ja yli 90-vuotiaita on 24.

Tartuntoja nyt yli 4 000

Aiemmin THL kertoi, että Suomessa on varmistettuja koronavirustartuntoja 4 014. Uusien tartuntojen määrä lähes kaksinkertaistui eiliseen verrattuna. Eilen kerrottiin 85 uudesta tapauksesta.

Tartuntoja on edelleen todettu naisilla hieman enemmän kuin miehillä; naisten osuus on 52,4 prosenttia. Tartuntoja on eniten 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, kaikkiaan 806 tapausta. Vähiten tartuntoja on lapsilla ja alle 20-vuotiailla nuorilla. 20–29-vuotiaiden, 30–39-vuotiaiden ja 40–49-vuotiaiden ryhmissä tautitapauksia on kaikissa noin 650.

Helsingissä tartuntoja on eniten. Niitä on todettu 1 482. Espoossa varmistettuja tartuntoja on 401, Vantaalla 315, Turussa 111, Tampereella 104, Jyväskylässä 88 ja Oulussa 80.