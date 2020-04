Koronavirukseen kuolleita THL:n tiedossa nyt 94, tehohoidossa Suomessa 68 ihmistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi sunnuntaina, että Suomessa ainakin 94 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Määrä on noussut lauantaista neljällä ihmisellä. THL:n mukaan kuolemantapausten luku ei kata tällä hetkellä kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

Tiedossa olevista 94 kuolemantapauksesta 64 on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella on kuollut 20 ja Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) erityisvastuualueella kuusi potilasta. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) ja Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) erityisvastuualueilla on kuollut molemmissa kaksi potilasta.

Koronan vuoksi sairaalahoidossa 192 potilasta

THL:n mukaan Suomessa on tällä hetkellä koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa yhteensä 192 potilasta, joista tehohoidossa on 68. Tehohoitopotilaista 46 on Hyksin alueella, seitsemän on Tyksin ja Kysin alueilla, kuusi Oysin alueella ja kaksi Taysin alueella. Taysin alueella sairaalahoidossa on yhteensä seitsemän koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi.

Aiemmin sunnuntaina THL kertoi, että Suomessa on varmistettuja koronavirustartuntoja 3 783, joista uusia tartuntoja oli 102. Yhteensä Suomessa on testattu noin 57 300 näytettä.

Tartunnan saaneista naisia on yli puolet, 52,1 prosenttia. Eniten tartuntoja on 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa on 773 tartunnan saanutta. Toiseksi eniten tartuntoja on 40–49-vuotiaissa, 647.

Kunnittain eniten todettuja tartuntoja on Helsingissä, jossa varmistettuja tartunnan saaneita on 1 399. Muista pääkaupunkiseudun isoista kaupungeista Espoossa tartuntoja on 375 ja Vantaalla 280. Yli sadan tartunnan kaupunkeja Suomessa ovat myös maakuntakeskukset Tampere, 102, ja Turku, 101.