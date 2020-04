Koronavirukseen kuollut Suomessa nyt 190 – uusia uhreja neljä

Suomessa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin nyt yhteensä 190 ihmistä. Uhrien määrä nousi vuorokaudessa neljällä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa on kaikkiaan 189 virustartunnan saanutta, joista tehohoidossa on 62. Potilasluvut ovat suunnilleen samaa tasoa kuin eilen lauantaina, jolloin sairaalahoidossa oli koronaviruksen vuoksi kaikkiaan 190 ihmistä ja tehohoidossa 60. Uusia kuolemantapauksia ilmoitettiin eilen yhdeksän.

THL:n mukaan Suomessa on nyt kuollut koronaviruksen vuoksi 34 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Eniten kuolemantapauksia on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella, jossa niitä on tiedossa 155.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella kuolintapauksia on 21, ja Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) erityisvastuualueella ja Ahvenanmaalla yhteensä kuusi. Muilla alueilla viruskuolemantapauksia on muutamia.

Tarkempia tietoja on saatavissa 140 virukseen kuolleesta. THL:n mukaan heistä 51 prosenttia on miehiä. Näistä kuolonuhreista 67 oli 80–89-vuotiaita ja 90-vuotiaita tai sitä vanhempia oli 31. 70–79-vuotiaita heistä oli 28. Kolme-, neli- ja viisikymppisiä tiedetään Suomessa kuolleen tautiin alle viisi kussakin ikäryhmässä.

– Kuolleista, joista tällä hetkellä on saatavilla tarkempia terveystietoja, valtaosalla eli yli 90 prosentilla oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes, kertoo THL tilannekatsauksessaan.

Uusien varmistettujen tartuntojen määrä kasvoi

THL kertoi jo aiemmin, että varmistettujen koronavirustartuntojen määrä on tänään sunnuntaina 4 576. Uusia varmistettuja tartuntoja on vuorokauden aikana havaittu 101.

Uusien todettujen tartuntojen määrä nousi eilisestä, sillä lauantaina tartuntoja ilmoitettiin löydetyn 80. Suomessa on nyt todettu lähes 83 koronavirustartuntaa sataatuhatta asukasta kohti.

Ikäryhmistä koronatartuntoja on löydetty eniten 50–59-vuotiailta. Heistä tartunta on varmistettu 897:llä. Kaksi-, kolme- ja nelikymppisillä on varmistettu noin 750 tautitapausta kultakin ikäryhmältä.

– Tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua suurempi, koska kaikkia lieväoireisia ei ole tähän mennessä testattu ja oireettomien tartuntojen määrästä ei ole tietoa, THL muistuttaa.

Suomessa on nyt testattu koronaviruksen varalta 80 300 ihmistä. Uusia testauksia tehtiin vuorokaudessa noin 2 500.

Koronaviruksen aiheuttamasta taudista toipuneita on arvioitu Suomessa olevan ainakin 2 500 ihmistä. THL perustaa arvion tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2 600 tartuntaa

Valtaosa koronatartunnoista on edelleen Etelä-Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Husin alueen tartuntamäärä on nyt 3 096. Koko Suomen vuorokauden 101 uudesta tartunnasta 86 todettiin Husin alueella.

Suomen kaikista varmistuneista koronatartunnoista lähes kolmasosa on löydetty Helsingissä. Pääkaupungin tartuntaluku on nyt 1 715, missä on lisäystä vuorokaudessa 46 tartuntaa. Espoossa tartuntoja on nyt 472 ja Vantaalla 413.

Muista Suomen kaupungeista Turussa on todettu 121 ja Tampereella 114 koronatartuntaa. Kotkassa tartuntoja on löydetty vain 10, kun taas esimerkiksi Järvenpäässä tartuntamäärä on nyt 80.

– Uusien tapausten ilmaantuvuus vaihtelee alueittain, THL kertoo katsauksessa.

Viikko sitten sunnuntaina päättyneellä viikolla korkeimmat koronaviruksen ilmaantuvuudet todettiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, jossa varmistui 43 uutta tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vastaava luku oli 33 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 11.

– Valtaosalla erityisvastuualueista sairaala- ja tehohoidossa olevien covid-19-potilaiden määrä on tasoittunut tai ollut lievässä laskussa kuluneen viikon aikana, THL jatkaa.