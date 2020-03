Koronavirukseen kuollut ainakin 11 ihmistä Suomessa, tehohoidossa yli 40, vahvistettuja tartuntoja 1 200

Koronavirustartunta on sunnuntaihin mennessä aiheuttanut ainakin 11 ihmisen kuoleman Suomessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 134, joista 41 on tehohoidossa.

Tehohoidossa olevien määrä on kasvanut eilisestä 11 potilaalla. Kaikkien sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut yli kahdellakymmenellä.

Kuolemista yhdeksän on tapahtunut Hyks-erityisvastuualueella, johon kuuluvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ohella myös Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit.

Ylen mukaan yksi ihminen on kuollut Ylä-Savon alueella. Tätä kuolemaa ei näin ollen olisi toistaiseksi sisällytetty THL:n lukuihin, joiden mukaan Kys-erityisvastuualueella ei ole vielä kirjattu kuolemia. Erityisvastuualueeseen kuuluu Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

THL:n ilmoittamista Hyksin ulkopuolisista kuolemantapauksista yksi on kirjattu Tays-erityisvastuualueella, johon kuuluvat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Toinen kuolemantapaus on Oys-erityisvastuualueella, johon kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit.

Useita toipunut

Maassa on tällä hetkellä yli 1 200 vahvistettua koronavirustartuntaa. Koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata, todellisten tartuntamäärien uskotaan olevan suurempia.

Tartunnoista lähes tasan kaksi kolmasosaa on diagnosoitu Hus-alueella. Lukumäärältään toiseksi eniten tartuntoja on Pirkanmaalla, jossa tapauksia on Tampereen yliopistollisen keskussairaalan mukaan todettu 94.

THL:n karttasovelluksen perusteella yli 50 tapausta on varmistettu myös Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on Uudenmaan jälkeen toiseksi eniten Etelä-Savossa, jossa on 26 tapausta ja lähes 100 000 asukasta. Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisteriin, ja tuoreimpien tietojen päivittyminen sovellukseen kestää joitakin päiviä.

Tartuntoja on nyt havaittu jokaisessa Suomen 21 sairaanhoitopiirissä. Kainuun sote-kuntayhtymä kertoi eilen, että testeissä oli vahvistettu maakunnan ensimmäiset tartunnat.

THL:n mukaan suurin osa Suomessa todetuista covid-19-tapauksista on ollut lieviä. Useat sairaalaan joutuneet henkilöt ovat jo toipuneet ja kotiutuneet.