Koronavirukseen on nyt kuollut Suomessa 186 ihmistä

Tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä Suomessa on nyt 186, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä yhdeksällä tapauksella. Tehohoidossa on 60 potilasta ja sairaalahoidossa kaikkiaan 190.

Tehohoidossa olevien määrä on tippunut yhdellä edellispäivän lukemasta, ja sairaalahoidossa on nyt yhdeksän potilasta vähemmän kuin vuorokausi sitten.

Aiemmin tänään THL kertoi, että Suomessa on yhteensä 4 475 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on 80.