Koronavirukseen sairastuneilla eurooppalaisilla on vähäinen riski kuolla tautiin, THL:n asiantuntija arvioi

Kiinasta leviämään lähtenyt uusi koronavirus on tämänhetkisten tietojen mukaan tarttunut yli 67 000 ihmiseen. Suurin osa potilaista on kiinalaisia, mutta tapauksia on raportoitu myös Kiinan lähialueilla Aasiassa sekä Australiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Ranskassa ilmeni lauantaina tiettävästi maan ensimmäinen viruksen aiheuttama kuolemantapaus. Menehtynyt oli iäkäs kiinalainen matkailija.

Oliko tämä odotettavissa, terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:stä?

– Ennakoiminen on aina vaikeaa, mutta ei se ehkä ole mikään yllätys että näinkin voi käydä. Ikävä kyllä iäkkäät ihmiset ovat selvästi isommassa riskissä, heidän vastustuskykynsä on heikompi.

Mikä on tämän hetken arvio, onko olemassa riski, että Euroopassa vakituisesti asuvia ihmisiä lähiaikoina kuolisi koronavirukseen?

– Niillä muutamilla kymmenillä eurooppalaisilla, joihin tauti on nyt tarttunut, tätä riskiä ei voi sulkea pois. Mutta yleisesti heillä ei nykytiedon mukaan ole juurikaan riskiä. Euroopassa havaituista tapauksista on varsin hyvin tiedossa, missä he ovat tartunnan saaneet ja mitkä ovat olleet heidän kontaktinsa. Näiden perusteella ei voi ainakaan tällä hetkellä arvioida, että Euroopassa olisi epideemistä leviämistä.

Egyptistä on raportoitu yksi tapaus eli näyttää siltä, että tauti olisi levinnyt myös Afrikkaan. Mitä se siellä voi aiheuttaa, onko leviämisen riski suurempi?

– Näin Egyptin terveysministeriön tiedotteen, mutta asiasta ei vielä ole Maailman terveysjärjestön WHO:n vahvistusta. Hyvin mahdollisesti se pitää paikkansa, mutta yksi tapaus ei vielä tilannetta muuta. Tietoa tarvitaan enemmän, ennen kuin pystytään sanomaan mitä tämä tarkoittaa – onko kyse matkustajasta vai jostakusta muusta, sillä perusteella voidaan riskiä arvioida.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaisessa tiedotustilaisuudessa arvioitiin, että jos epidemia lähtee leviämään, se todennäköisesti leviää myös Suomeen. Kuinka suurelta tämä riski vaikuttaa?

– Riskin suuruutta on mahdotonta arvioida, se menisi arvailun puolelle. Niin kauan kuin näyttää siltä, että hallitsematon epidemia rajoittuu Kiinaan, niin tilanne näyttää "hyvältä". Jos aletaan nähdä muista maista merkkejä laajamittaisesta paikallisesta leviämisestä, sitten se on huonompi. Ei oikein muu auta kuin seurata tilannetta. Suomessa ja muissakin Euroopan maissa on kehittynyt terveydenhuolto, joka selviää erilaisista haasteista.

Minkälaiset asiat vaikuttavat tässä vaiheessa siihen, lähteekö epidemia Kiinasta leviämään hallitsemattomasti maailmalle?

– Se mitä Kiinassa tapahtuu on se kaikkein tärkein: rajoittuuko tauti pääasiassa Hubein provinssiin. Jos alkaa näyttää siltä, että sitä on runsaasti muissa provinsseissa, se on tietysti huono merkki. Samoin se, jos alkaa löytyä muista maista epidemioita, joiden alkua ja loppua ei oikein tunnisteta.

– Se mikä tällä hetkellä nähdään on silti vielä vääristynyttä, koska Kiinankin tilanteesta nähdään jäävuoren huippu eli ne vakavat tapaukset, jotka joutuvat sairaalaan. Miten iso lievien tapausten osuus on, siitä ei ole vielä tietoa. Näissä on usein käynyt niin, että vakavien tapausten määrä alkuun yliarvioidaan, jolloin myös taudinkuva näyttää pahalta.