Koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden määrä Suomessa nousi, sairastuneen turistin kunto hyvä

Arvio koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden ihmisten määrästä Suomessa on noussut, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas. Altistuneita arvellaan nyt olevan 24, kun määräksi vielä eilen arveltiin 15.

– Kaikkia mahdollisesti altistuneita ei ole vielä tavoitettu. Työtä vaikeuttaa se, että he ovat pääsääntöisesti matkailijoita, joiden tavoittaminen on vaikeaa ja vie enemmän aikaa. Olemme tehneet rivilistauksen kaikista, jotka täyttävät kriteerit, ja parasta aikaa meillä on oma tiimi, joka kontaktoi ja pyrkii löytämään heitä, Broas kertoi STT:lle.

Broas uskoo, että mahdollisesti altistuneiden määrä ei enää tule nousemaan, mutta varma asiasta ei vielä voi olla.

– Toki tehdään koko ajan tarkennuksia. Tämä on sellaista palapelin rakentamista ja tarkistamista koko ajan, Broas jatkaa.

Koronavirukseen sairastunut kiinalaisnainen siirrettiin eilen eristykseen Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle. Broasin mukaan naisen kunto on tällä hetkellä hyvä.

Nainen lensi uuden kororonaviruksen lähtöpaikkana pidetystä Wuhanista Pekingiin ja sieltä edelleen Helsinkiin viime torstaina. Hän jatkoi vielä saman päivän aikana matkaansa Ivaloon ja edelleen Saariselälle. Hän ei ollut ryhmämatkalla. Ensimmäiset oireet nainen sai sunnuntaina.