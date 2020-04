Koronaviruksen kuolonuhrien määrä kasvoi Suomessa liki 200:aan

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 199 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n tiedossa olevien kuolemantapausten määrä on noussut vuorokaudessa kuudella. Eilen kerrottiin kolmesta uudesta kuolonuhrista.

Valtaosa kuolemantapauksista on tapahtunut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella.

Aiemmin tänään THL kertoi, että Suomessa on yhteensä 4 740 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on 45.

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 119 ja sunnuntaina 101.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan koko maassa yhteensä 200 ihmistä, joista 56 on tehohoidossa.

Testattuja on yli 85 000

Eniten varmistettuja tartuntoja (921) on edelleen 50–59-vuotiailla. Valtaosa Suomen koronatartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

THL muistuttaa, että tartuntojen todellinen määrä on todennäköisesti varmistettujen tapausten määrää suurempi, sillä kaikkia lieväoireisia ei ole tähän asti testattu eikä oireettomien tartuntojen määrästä ole tietoa. Testattuja näytteitä on THL:n tilannekatsauksen mukaan yli 85 000.

Tautitapauksia on THL:n mukaan todettu tähän mennessä enemmän naisilla kuin miehillä, naisia sairastuneista on ollut hieman yli 52 prosenttia. Koronaviruksen aiheuttamissa kuolemantapauksissa luvut ovat kuitenkin päinvastaiset. THL kertoo, että tarkempia tietoja on ollut toistaiseksi saatavilla 145 kuolleesta. Heistä 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia, ja kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

THL päivitti tänään myös alustavaa arvioitaan taudista toipuneiden määrästä. Nyt luku on 2 800.

Vastaanottokeskuksissa kymmeniä koronatartuntoja, suurin osa Uudellamaalla

Koronavirustartuntoja on todettu myös Suomen vastaanottokeskuksissa, Maahanmuuttovirasto Migri kertoi tänään. Tähän mennessä koronavirustartuntoja on todettu 30 ja niitä on ollut kuudessa Suomen 40 vastaanottokeskuksesta. Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla.

– Espoossa Nihtisillan vastaanottokeskuksessa kaupungin tartuntatautilääkäri on tehnyt tartuntojen takia päätöksen aloittaa laajempi testaus, kertoo tulosalueen johtaja Olli Snellman Migristä tiedotteessa.

Migrin mukaan vastaanottokeskuksissa varaudutaan mahdollisiin karanteeneihin ja eristyksiin tilaratkaisuin. Keskuksia on myös pyydetty hankkimaan tarvittavia suojavarusteita, joista toistaiseksi on pulaa.

Asukkaita siirretään keskusten välillä mahdollisimman vähän koronavirusepidemian aikana. Vastaanottokeskuksissa asuu noin 4 400 ihmistä.