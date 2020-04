Koronaviruksen kuolonuhrien määrä nousi neljällä Suomessa, uusia tartuntoja 101

Suomessa on nyt tiedossa 190 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo THL. Määrä on noussut vuorokaudessa neljällä.

Sairaalahoidossa on nyt 189 ihmistä, joista 62 on tehohoidossa.

Koronavirutartuntoja on Suomessa nyt varmistettu yhteensä 4 576. Uusia varmistettuja tartuntoja on 101. Uusien todettujen tartuntojen määrä nousi sunnuntaina, sillä eilen lauantaina tartuntoja ilmoitettiin löydetyn 80.

Suomessa on testattu koronaviruksen varalta 80 300 ihmistä. Uusia testauksia tehtiin vuorokaudessa noin 2 500. Suomessa on kuollut 34 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin miljoonaa asukasta kohti.

Korotatartuntojen valtaosa on edelleen Etelä-Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Husin alueen tartuntamäärä on nyt 3 096. Koko Suomen vuorokauden 101 uudesta tartunnasta 86 todettiin Husin alueella.

Suomessa on nyt todettu lähes 83 koronavirustartuntaa kutakin sataatuhatta asukasta kohti.

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2 600 tartuntaa

Suomen kaikista varmistuneista koronatartunnoista lähes kolmasosa on löydetty Helsingissä. Pääkaupungin tartuntaluku on nyt 1 715, missä on lisäystä vuorokaudessa 46 tartuntaa.

Pääkaupunkiseudulla Espoossa tartuntoja on nyt 472 ja Vantaalla 413.

Muista Suomen kaupungeista Turussa on todettu 121 ja Tampereella 114 koronatartuntaa. Kotkassa tartuntoja on löydetty vain 10, kun taas esimerkiksi Järvenpäässä tartuntamäärä on nyt 80.

Ikäryhmistä koronatartuntoja on löydetty eniten 50–59-vuotiailta. Heistä tartunta on varmistettu 897:llä.