Koronaviruksen voi saada suomalaista joka kolmas tai hiukan useampi, arvioi THL – pääjohtaja vaikutti silminnähden sairaalta tiedotustilaisuudessa: niisti ja hikoili

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantaiaamun infossa uudesta koronaviruksesta huomion varasti pääjohtaja Markku Tervahauta, joka näytti tulleen paikalle silminnähden sairaana. Tervahauta niisti tilaisuuden aikana useaan otteeseen ja pyyhki liinalla hikistä otsaansa. Hän myös piteli mikkiään samalla liinalla.

– Minulla ei käsittääkseni ole ylähengitystieinfektiota. Tervahauta vakuutti. Jo aikaisemmin pääjohtaja oli todennut, ettei hänellä ole koronavirusta.

THL:n edustaja lupaili kuitenkin tilaisuudessa, että Tervahauta menee koronavirustestiin ja THL:n sivuille pannaan asiasta video.

Aikaisemmin Tervahauta oli tilaisuudessa muun muassa todennut, että viruksen leviämisen estäminen muun muassa sairaana kotiin jäämällä on koko yhteiskunnan yhteinen missio.

– Jos ihmiset eivät toimi annettujen ohjeiden mukaisesti, ne eivät ole tehokkaita, pääjohtaja muistutti.

Tervahauta pahoitteli myöhemmin Twitterissä esiintymistään.

– Pahoittelen heikkoa esiintymistäni ja osoittamaani huonoa esimerkkiä. Tulipahan taas hyvin todetuksi omakin puutteellisuuteni ja se, kuinka vaikeaa hygieniaohjeita on noudattaa ja omia menettelytapojaan muuttaa. Se viesti ehkä välittyi, Tervahauta kirjoitti

Kolmasosa saa viruksen, mutta ei samaan aikaan

Koronavirustartuntoja oli Suomessa perjantain tietojen mukaan havaittu 155, kertoi THL:n johtaja Mika Salminen. Hänen mukaansa Suomessa ollaan lähellä kynnystä, jonka jälkeen koronaviruksesta tulee epidemia.

- Meillä on vielä se tilanne, että olemme aika hyvin kärryillä tartuntaketjuista. Viikonlopun aikana sitten näemme, tulemmeko seuraamaan muita pohjoismaita tässä asiassa ja päädymme siihen tilanteeseen, ettei tämä ole enää mahdollista, Salminen sanoi.

Salmisen karkea arvio oli, että suomalaisista noin kolmasosa tulee jossain vaiheessa saamaan viruksen. Kaikki eivät kuitenkaan sairastu samalla kertaa. Valtaosalla koronatartunnan aiheuttama sairaus jää Salmisen mukaan lieväksi, jolloin taudin voi ja se pitää sairastaa kotioloissa.

– Tässä on kaksi tärkeää asiaa: että lieväoireisena ei hakeuduta ruuhkauttamaan sairaaloita, koska silloin ne, joilla on vakavia oireita, eivät pääse läpi. Ja toisaalta, jos kaikki kokoontuvat sairaaloihin, niin silloinhan ne virukset vasta leviävätkin, Salminen muistutti.

Tervahaudan mukaan koronaepidemian etenemistä Suomessa pitää pystyä mahdollisimman paljon hidastamaan.

– Näin pystymme estämään teho-osastojen ja sairaaloiden muun hoidon ruuhkautumista. On tärkeää, että vanhukset ja muihin riskiryhmiin kuuluvat pääsevät hoitoon silloin kun he sitä tarvitsevat, Tervahauta sanoi.

THL:n verkkosivut koetuksella

Uuden koronaviruksen vuoksi käyttöön otetut toimet ovat saaneet ihmiset ryntäämään ostoksille: varsinkin vessapaperi ja hyvin säilyvät elintarvikkeet ovat paikoitellen loppuneet hamstraamisen seurauksena. Tervahauta painotti, että ruokaostoksilla voi toki käydä ja vessapaperiakin ostaa, mutta suurissa kaupoissa ei ehkä kannata viettää aikaansa urakalla.

– Ei ole kovin viisasta viettää hyvin paljon aikaa isoissa ostoskeskuksissa, pääjohtaja evästi.

Kansalaiset ovat ruuan ja vessapaperin lisäksi hamunneet urakalla myös tietoa uudesta koronaviruksesta. Tämän vuoksi THL.n verkkosivut ovat ajoittain olleet niin ruuhkautuneet, ettei niille ole kunnolla päässyt. Tervahaudan mukaan palvelinkapasiteettia ollaan nyt lisäämässä.

– Linkkaukset muille sivustoille ovat kasvaneet kahden vuorokauden aikana 13 000 prosenttia. Ei sivustolle ole virus iskenyt, Tervahauta yritti vitsailla.

Pääjohtajan mukaan uuden koronaviruksen kohdalla voidaan puhua myös globaalista infoähkystä.

– Ei ole järkevää, että täytetään kaikki tila ja aika tällä. Maailmassa tapahtuu muutakin. Tämä on toki tärkeä asia, mutta yhteiskunnan pitää toimia, jotta tämä voidaan voittaa, Tervahauta painotti.

Tartuntontoja eri puolilla maata

Uusia tartuntoja on havaittu eri puolilla maata. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu kuusi uutta koronavirustartuntaa. Sairaanhoitopiiri ei täsmennä tiedotteessa, milloin uudet tartunnat on havaittu.

Pirkanmaalla puolestaan kerrotaan todetun eilisen aikana viisi uutta koronavirustapausta, joista yksi liittyy Kangasalan Pitkäjärven koulun koronavirusaltistukseen. Tartunnan saanut on ollut karanteenissa eikä ole altistanut koulun oppilaita.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan Turun yliopistollisessa keskussairaalassa todettiin eilen seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Tapaukset ovat lieväoireisia.

Husin työntekijöitä karanteeniin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) 33 työntekijää on asetettu kotikaranteeniin. Heidän todettiin altistuneen koronavirustartunnalle, kun Husin nuorisopsykiatrian työntekijältä löytyi koronavirus.

Potilaita ei ole altistunut, koska tartunnan saanut työntekijä ei ole tehnyt potilastyötä.

Suurin osa altistuneista on Husin nuorisopsykiatrian henkilökuntaa. Työssä altistuksia on tapahtunut kolmen päivän aikana.

Koronaviruksen saanut työntekijä oli palannut maaliskuun alussa Itävallasta Tirolin alueelta. THL julisti Tirolin epidemia-alueeksi vasta kuluvan viikon maanantaina, joten työntekijä ei sitä ennen osannut epäillä koronavirusta oireidensa aiheuttajaksi.

Hus ilmoitti, että kotikaranteeniin joutuneet työntekijät pystyvät hoitamaan työtehtäviä myös karanteenin aikana etätyönä.

Husissa todettiin eilen 23 uutta koronavirustartuntaa. Näin ollen Husin alueella on todettu yhteensä 69 tartuntaa. Tähän mennessä todetut tartunnat kaikki liittyvät matkailuun epidemia-alueille tai kontaktiin tartunnan saaneen kanssa, Husin tiedotteessa kerrotaan.

Hyvinkäällä yhteensä noin 30 oppilasta ja opettajaa karanteeniin - Pohjoispuiston koulu kiinni ainakin perjantain

Hyvinkäällä yhteensä noin 30 oppilasta ja opettajaa on asetettu karanteeniin koronatartunnan vuoksi. Pohjoispuiston koulussa todettiin torstai-iltana koronavirustapaus, minkä vuoksi karanteeniin joutui kahden opetusryhmän oppilaita sekä noin neljäsosa koulun opettajista.

Kaupungin johto päätti pitää Pohjoispuiston koulun suljettuna perjantain ajan.

Oppilaat voivat käydä hakemassa koulusta oppikirjojaan perjantaina puoleenpäivään asti.

Perjantain ja viikonlopun aikana selvitellään, millä tavoin opetus järjestetään ensi viikolla. Koulu tiedottaa asiasta sunnuntaina iltapäivällä.