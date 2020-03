Koronavirus aiheutti notkahduksen verenluovuttajien määrään – Veripalvelu vakuuttaa, että luovuttaminen on edelleen turvallista

Koronavirus ja siitä johtuvat poikkeustoimet ovat vähentäneet verenluovuttajien määrää, Punaisen Ristin Veripalvelusta kerrottiin keskiviikkona.

Veripalvelu vetoaa ihmisiin, jotta he kävisivät luovuttamassa verta myös lähiviikkoina. Tarvetta on lähes kaikista veriryhmistä.

Veripalvelun vastaava lääkäri Johanna Castrén kertoo, että luovuttajien määrä lähti laskuun perjantaina.

– Siksi tiistaina kutsuimme lisää luovuttajia ja tiedotimme, että myös pandemian aikana tarvitaan verivalmisteita. Väki hieman aktivoituikin, ja tiistaina tavoite saavutettiin, mutta maanantaina ja viime viikon lopulla siitä hieman jäätiin, Castrén sanoo.

"Ei heikennä vastustuskykyä"

Veripalvelu korostaa, että veren luovuttaminen on edelleen turvallista eikä se esimerkiksi heikennä vastustuskykyä. On kuitenkin syytä muistaa, että kipeänä verta ei saa luovuttaa ja tällä hetkellä Euroopassa matkustamisesta seuraa 14 päivän luovutuskielto.

Viime aikoina veren kysyntä on itse asiassa laskenut koronaviruksen seurauksena, koska sairaalat ovat lykänneet kiireettömiä leikkauksia eikä koronapotilaiden hoitoon tarvita verivalmisteita.

– (Kysynnän väheneminen) on jo näkynyt jonkin verran. Arvioidaan, että verivalmisteiden käyttö saattaisi tällaisessa pandemiatilanteessa jopa puolittua, Castrén kertoo.

Hän korostaa, että pandemiankin aikana on ryhmiä – kuten syöpäpotilaat, synnyttävät äidit ja onnettomuuksien uhrit – joiden hoitoja ei voida siirtää.

– Normaalioloissa tarvitsemme päivittäin 800 verenluovuttajaa. Vaikka kysyntä laskisikin, tarvitsemme silti satoja luovuttajia joka päivä.

Koronaa ei testata verestä

Punaisen Ristin veripalvelutoimistot suurimmissa kaupungeissa ovat edelleen auki normaalisti. Hallituksen ilmoittamat poikkeustoimet rajoittavat kuitenkin tällä hetkellä liikkuvan veripalvelun toimintaa.

– Veripalvelu kerää noin puolet verestä verenluovutustilaisuuksissa, joita järjestetään muun muassa kirjastoissa ja seurakuntasaleissa. Nyt tällaisia tiloja suljetaan ja verenluovutustilaisuuksia joudutaan perumaan. Käymme parhaillaan neuvotteluja, että verenluovutustilaisuuksia voitaisiin silti pitää, vaikka tiloissa ei muuten ole toimintaa, Castrén kertoo.

Veripalvelussa luovutettua verta ei testata koronaviruksen varalta.

– Korona on hengitystievirus, joka tarttuu eritteissä ja lähipisaratartuntana. Se on erilainen virus kuin esimerkiksi hepatiitti B tai C, jotka aiheuttavat pysyvän luovutusesteen. Tämä virus ei ole nykytiedon valossa sellainen, että se jäisi oireettomana pyörimään verenkiertoon. Siksi testikapasiteettia ei olisi järkevää suunnata terveisiin verenluovuttajiin, vaan se pitää käyttää oireileviin ihmisiin ja terveydenhuollon henkilöstöön.