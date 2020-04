Koronavirus on siirtänyt shoppailua verkkoon – kotitoimitusten määrä on kasvanut Postilla ja Matkahuollolla räjähdysmäisesti

Poikkeustilanne on lisännyt suomalaisten nettikauppaostoksia. Noudettavien pakettien määrä nousi jo helmi-maaliskuun vaihteessa.

Kotiin kuljetettavien pakettien määrä alkoi kasvaa poikkeuslain käyttöönoton yhteydessä. Tällä hetkellä kotipaketteja kuljetetaan moninkertaisesti enemmän kuin normaalioloissa, kertoo Postin liiketoimintajohtaja Arttu Hollmérus.

– Kotiinkuljetusta suosivat nyt myös sellaiset henkilöt, jotka eivät yleensä ole päiväsaikaan kotona. Useat kauppiaat ovat tarjonneet viime aikoina ilmaisia kotiinkuljetuksia, mikä on myös lisännyt palvelun suosiota, Hollmérus kertoo.

Postin tutkimusten mukaan normaalioloissa noin puolet suomalaisista ostaa vähintään kerran kuukaudessa verkkokaupasta. Nyt pakettien määrät ovat kasvaneet koko maassa.

Postin toimipisteisiin tai pakettiautomaattiin tilatut lähetykset noudetaan edelleen pääosin ensimmäisen kahden päivän aikana.

Kuluttajat ovat "seurantatilassa"

Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola kertoo, että myös Matkahuollossa pakettien määrät ovat nousseet merkittävästi, ja kotitoimitusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Verkosta ostetaan nyt erityisesti päivittäistavaroita, harrastus- ja urheiluvälineitä, sisustustavaroita sekä kotitoimistossa tarvittavia laitteita ja tarvikkeita.

Jakola uskoo monen suomalaisen olevan tällä hetkellä ikään kuin seurantatilassa: etenkin kalliimpia hankintoja saatetaan miettiä tarkemmin ennen kuin selviää, mihin tilanne lähtee kehittymään.

Logistiikka-alan yrityksen näkökulmasta tilanteeseen liittyy monia kysymysmerkkejä. Lähikuukausien tilannetta on vaikea arvioida.

– Jos lomautukset kasvavat ja työttömyys lisääntyy, kyllähän se näkyy ostovoiman vähenemisenä – ihmiset alkavat säästää ja ostavat varovaisemmin myös nettikaupasta. Toisaalta yleisesti ottaen ostaminen suuntautuu koko ajan enenevässä määrin nettikauppaan, joten nähtäväksi jää, mitkä ovat pidemmän aikavälin vaikutukset, Jakola sanoo.

Poikkeustilanne vaatii poikkeustoimia

Poikkeustilanne vaatii logistiikka-alan yrityksiltä myös kehitystoimenpiteitä. Jakola kertoo, että osa Matkahuollon asiakkaista on tilannut paketin noutopisteeseen tai pakettiautomaattiin ja kysynyt sitten, olisiko vielä tässä vaiheessa mahdollista saada kotiinkuljetus. Jakolan mukaan tällainen palvelu on järjestettävissä.

– Moni on kysellyt myös, voisiko Matkahuolto kerätä paketteja esimerkiksi viikon ajan ja toimittaa ne sitten kerralla samalla kotiinkuljetusmaksulla. Tällaiseen sen sijaan ei ole resursseja.

Sekä Postissa että Matkahuollossa myös kotiinkuljetus on vaatinut uusia toimintatapoja: kuljettajat pysyttelevät turvallisen etäisyyden päässä asiakkaasta eivätkä pyydä kuittausta lähetykseen.

Matkahuollon toiminta perustuu siihen, että bussit kuljettavat tavaraa ympäri maata. Nyt kun bussivuoroja lakkautetaan matkustajamäärien vähetessä, Jakolan mukaan Matkahuolto tekee hiki hatussa töitä vastatakseen tarpeeseen korvaavilla rekkakuljetuksilla.

– Lähetystemme mukana kulkee myös terveydenhuollon tuotteita, esimerkiksi Veripalvelun verivalmisteita Helsingistä ympäri Suomea sairaaloihin. Toivon todella, että Suomessa turvataan jatkossakin kriittisten bussilinjojen kulkeminen.

Enemmän ruokaa, vähemmän pikamuotia

Jakola uskoo, että verkkomyynnissä välttämättömyyshyödykkeiden suosio nousee jatkossakin, vaikka taloudellisten syiden takia muu ostaminen jossakin kohtaa vähenisi. Toistaiseksi Matkahuollossa on huomattu, että niin sanottua pikamuotia ostetaan nyt normaalia vähemmän.

Postin Hollméruksen mukaan ruokaostosten kotiinkuljetusten tarve on kasvanut nopeasti, kun moni suomalainen on kotona ja pyrkii välttämään kaupassa käyntiä. Myös ateriakuljetusten merkitys on kasvanut.

– Posti toimittaa vuosittain noin miljoona ateriaa asiakkailleen. Poikkeustilanne on tuonut merkittävän määrän uusia asiakkaita.

Hollmérus kertoo, että toistaiseksi Postin kapasiteetti on riittänyt hyvin lisääntyneisiin ruokaostoskuljetuksiin. Varmuuden vuoksi Posti pyrkii kuitenkin lisäämään yhteistyötä päivittäistavarakauppojen kanssa.

Matkahuolto kuljettaa kuivaelintarvikkeita sisältäviä lähetyksiä ja joissakin kaupungeissa myös aterioita.

– Koronatilanteen johdosta meiltä on kysytty myös päivittäistavaroiden kuljetuspalveluita. Asia on meillä suunnitteilla, Jakola kertoo.