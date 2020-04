Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 228 ihmistä, joista tehohoidossa 81, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tautiin on kuollut THL:n mukaan Suomessa kaikkiaan 27 ihmistä. Eilen kuolleita kerrottiin olevan 28, mutta THL:n mukaan yhden erityisvastuualueen ilmoituksessa oli laskentavirhe. Kuolleista lähes kaksi kolmasosaa eli 19 on yli 80-vuotiaita, kun taas 40–59-vuotiaita on kuolleiden joukossa kaksi ja 60–79-vuotiaita kuusi. Kaikkien kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Ylilääkäri Hanna Nohynek THL:ltä painottaa STT:lle, että kuolemien raportoinnissa voi olla viiveitä.

Harppaus vahvistetuissa tartuntamäärissä

THL tiedotti aiemmin tänään, että Suomessa on todettu nyt 2 176 varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä oli kasvanut eilisestä 249 tartunnalla, eli päivässä oli tapahtunut suuri hyppäys. Eilen laboratoriovarmistettujen koronavirustartuntojen määrä kohosi lauantain lukemista vain 45:llä. Suurien päiväkohtaisten erojen taustalla on todennäköisesti useampikin syy, mutta epidemian etenemisestä ne kertovat vähän.

– Nyt kirjatusta tartuntamäärän kasvusta ei voida päätellä, että koronaepidemia olisi pahentunut Suomessa. Maanantaina julkaistussa vuorokauden tartuntaluvussa on erittäin todennäköisesti mukana viikonlopulta perjantain, lauantain ja sunnuntain tartuntoja, Nohynek sanoo.

Lisäksi noussut tartuntaluku kertoo hänen mukaansa siitä, että koronatartuntojen testauskapasiteetti on Suomessa kasvanut.

– Ihmiset hakeutuvat nyt entistä enemmän testeihin, kun he ovat kuulleet lisääntyneistä testausmahdollisuuksista.

Nohynekin mukaan koronaviruksen leviämistä pitäisikin seurata yksittäisten päivälukujen sijaan viikkotrendeinä. Niitä tarkastelemalla selviää, että kasvu on ollut muutaman viime viikon ajan tasaista mutta lievää.

Viikonloppuna THL arvioi, että tartuntakäyrät näyttävät Suomessa tasaisilta ja valtiovallan asettamat rajoitukset vaikuttavat purevan.

Testien määrä vaihtelee päivittäin

THL:n mukaan testejä voitaisiin tehdä tällä hetkellä päivässä noin 2 500, mutta Nohynek sanoo määrän olevan tällä hetkellä käytännössä tätä alempi. Hän ei osaa sanoa, johtuuko tämä kysynnän puutteesta vai eikö tieto lisääntyneistä testausmahdollisuuksista vielä ole levinnyt kaikkialle lääkärikuntaan.

Testausmäärä vaihtelee päivästä toiseen merkittävästi. THL:n koronakartasta näkyy, että huhtikuun alkupuolella se on ollut pääosin jatkuvassa nousussa, mutta sunnuntaina testien määrä oli merkittävästi edeltäviä päiviä matalampi. Tästäkin syystä yksittäisten päivien raportoidut tartuntaluvut valaisevat epidemian etenemistä huonosti.

Helsingissä jo liki 750 tartuntaa

Kaupungeista koronatartuntoja on todettu selvästi eniten Helsingissä, mutta runsaasti myös Espoossa ja Vantaalla.

Helsingissä on tuoreiden tietojen mukaan todettu 741 varmistettua koronavirustartuntaa. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoamista paikkakuntien tartuntatiedoista. Espoossa tartuntoja on todettu 227 ja Vantaalla 141.

Uudenmaan pienemmistä kunnista esimerkiksi Kirkkonummella on kirjattu 30 ja Lohjalla 26 tartuntaa. Isommista kaupungeista Tampereella on löytynyt 84, Oulussa 67 ja Jyväskylässä 64 koronaviruksen saanutta.

Tähän mennessä Suomessa on todettu eniten koronatartuntoja ikäryhmässä 50–59-vuotiaat. Tartunnan saaneissa on ollut miehiä hieman enemmän kuin naisia.

Kuolemista noin kaksi kolmasosaa on tapahtunut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Useita koronakuolemia on kirjattu myös Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella.