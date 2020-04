Koronavirus ujuttautui niin yksityisiin kuin kunnallisiin hoivakoteihin – moni STT:n haastattelema kunta kertoo tartunnoista

Koronavirus on ujuttautunut hoivakoteihin myös Suomessa, ja niiden asukkaita on täälläkin kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. Helsingissä hoivapalveluja tarjoavissa yksiköissä kerrottiin 26 vanhuksen saaneen tiistaihin mennessä koronatartunnan ja heistä yhdeksän kuolleen. Ylä-Savon sote-kuntayhtymä puolestaan on kertonut, että alueen hoivakodissa on kuollut kahdeksan ihmistä. Espoossa yksityisessä hoivakodissa on kuollut kolme.

STT selvitti kunnista, joissa on THL:n mukaan varmistettu useita kymmeniä tai satoja koronatartuntoja, onko niiden ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä todettu tartuntoja vanhuksilla tai hoitajilla. Samaa kysyttiin myös isoilta yksityisiltä hoivayhtiöiltä.

Espoossa ja Vantaalla molemmissa joitakin tartuntoja

Tiistaina Helsingissä oli varmistettu yli 780 tartuntaa. Pääkaupunkia seurasivat Espoo yli 230:lla ja Vantaa yli 150 tartunnalla.

Espoon perusturvajohtajan Juha Metson mukaan kaupunki ei julkaise tietoja tartunnan saaneista tehostetun palvelun asukkaista.

– Espoon kokoisessa kaupungissa identifioituu helposti, kun kuolleita ja altistuneita on niin vähän, Metso perustelee.

Hän kuitenkin kertoo, että koronatartuntoja on todettu sekä julkisissa että yksityisissä hoivakodeissa.

– Meillä on 1 350 tehostetun palveluasumisen paikkaa, niistä 80 prosenttia on yksityisiltä ja 20 prosenttia omia. Siihen nähden tartuntamäärät ovat aika pieniä.

Vantaan viestinnästä kerrottiin sähköpostitse, että sunnuntaihin mennessä Vantaan hoivapalveluissa oli todettu koronavirus neljällä asukkaalla ja 2–3 hoitajalla. Hoitajat olivat karanteenissa ja kontaktit on jäljitetty, viestinnästä kerrottiin.

Myös Vantaalla tartuntoja on todettu niin kaupungin omissa kuin yksityisissä palveluyksiköissä, kertoi vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen.

Jyväskylässä tartunnan saanut altisti useita

Uudenmaan ulkopuolella esimerkiksi Tampereella oli tiistaihin mennessä varmistunut lähes 90, Jyväskylässä yli 70 ja Oulussa 70 koronatartuntaa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoi tiistaina tekstiviestitse, että hänen tiedossaan on yksittäisiä hoivakodin henkilöstön sairastumisia Pirkanmaalla. Hän ei täsmentänyt, missä kunnissa tartunnat on todettu.

– Näitä on tiedossani kolmesta eri kunnasta. Tiedossani ei ole näihin liittyen asukkaiden sairastumisia tai kuolemia, Sand viestitti.

Jyväskylän vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoi maanantaina, että Jyväskylän ikääntyneiden asumisyksiköissä on todettu yksi tartunta.

– Altistuneita ja karanteenissa olevia asumisyksikön asukkaita kyseessä olevassa yksikössä on 13, Käsmä kertoi sähköpostitse.

Oulun vanhustyön johtajan Mervi Kosken mukaan ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä ei ollut tiistaihin mennessä todettu yhtään koronatartuntaa vanhuksilla tai hoitajilla.

– Ei omissa eikä yksityisissä. Näytteitä on otettu, mutta tähän asti kaikki vastaukset ovat olleet negatiivisia. Meillä on vielä rauhallinen tilanne täällä, mutta varautumista tehdään koko ajan. Todennäköistähän se on, että jossain vaiheessa tartuntoja näissä yksiköissä tulee, niin meidän omissa kuin yksityisissä, Koski sanoi.

Turussa oli tiistaihin mennessä todettu yli 50 tartuntaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Mikko Pietilän mukaan alueen hoivakodeissa ei tällä hetkellä ole aktiivisia epidemioita. Hän muisteli tiistaina, että muutamassa hoivakodissa olisi aiemmin todettu tartuntoja henkilökunnalla, mutta jos ne olisivat lähteneet leviämään, ne olisivat sen jo tehneet.

Mehiläisen hoivakodeissa useita tartuntoja

Kaikki isot yksityiset hoivapalvelujen tuottajat kertovat, että niiden yksiköissä on todettu koronatartuntoja. Mehiläisen lääketieteellisen johtajan Kaisla Lahdensuon mukaan yhtiön hoivakodeissa on todettu useita koronavirustapauksia. Hän ei kuitenkaan tarkenna, ovatko tartunnat johtaneet kuolemaan tai onko niitä todettu sekä asukkailla että henkilökunnalla.

Lahdensuo kertoo Mehiläisen ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä olevan noin 3 000 asukasta.

– Olemme osassa yksiköistämme toteuttaneet laajempaa testaamista kuin yhteiskunnassa on muutoin toistaiseksi tehty. Tämä tarkoittaa, että olemme testanneet myös oireettomia asukkaita ja henkilöstöä, kun on syytä epäillä altistusta tai tartuntaa. Aktiivisen testaamisen perusteella saamme paremman kokonaiskuvan tilanteesta. Näyttää myös siltä, että kantajina voi olla täysin oireettomia henkilöitä, Lahdensuo kertoo.

Mehiläisen suojavarustetilanne on Lahdensuon mukaan tällä hetkellä kohtuullisen hyvä.

– Tilanne on suojavarusteiden osalta kuitenkin haastava globaalilla tasolla, ja siksi työtä varusteiden saatavuuden takaamiseksi tulee jatkaa aktiivisesti niin yritysten itsensä kuin viranomaisten toimesta.

"Myös Esperillä on suojavarusteita niukasti"

Esperi Caren ikäihmisten palvelun hoivakodeissa on noin 3 200 asukasta, joista suurin osa on tehostetussa ympärivuorokautisessa hoidossa, kertoo yhtiön ikäihmisten palveluista vastaava liiketoimintajohtaja Arne Köhler.

– Valtakunnallisella tasolla voimme kertoa, että meillä on todettu joitakin yksittäisiä tartuntoja sekä asukkaiden että henkilöstön keskuudessa.

Köhler huomauttaa, että heidän tietojensa mukaan suojavarusteiden tilanne on niukka koko maassa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

– Myös Esperillä on suojavarusteita niukasti, erityisesti suu-nenäsuojia. Ensisijaisesti käytämme niitä alueilla, joissa epidemia on levinnyt tai joissa on epäily altistuksesta. Laajennamme niiden käyttöä koko ajan lisäsuojavarusteita saadessamme. Olemme olleet yhteydessä myös valtion varmuusvarastojen osalta, mutta sieltä saatavista suojavarusteista ei ole vielä tietoa.

Attendo on aiemmin kertonut yksittäisistä koronavirustartunnoista muutamassa Attendo-kodissa. Yhtiö ei tarkenna asiaa.

Attendon yksiköissä on tällä hetkellä 8 400 ikäihmistä, joista suurin osa on ympärivuorokautisessa eli tehostetun hoivan palvelussa.

Attendon asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimon mukaan heillä on ollut viime viikkoina riittävästi suojavarusteita.

– Olemme tehneet omia tilauksia ja kääntyneet myös tilaaja-asiakkaidemme puoleen turvataksemme suojavarusteiden tilanteen myös tulevaisuudessa.