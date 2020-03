Koronavirustartuntoja on Suomessa nyt 155 – THL arvioi, että noin kolmannes suomalaisista saa taudin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo, että nyt ollaan jo lähellä tilannetta, että koronaviruksen aiheuttamasta covid19-taudista tulee Suomessakin epidemia. Tervahauta kertoi asiasta perjantaiaamuna THL:n pitämässä tiedotustilaisuudessa.

THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan nykytilanne Suomessa on se, että Suomi tulee tartuntojen määrässä noin viikon jäljessä muita Pohjoismaita. THL on jo luopunut epidemia-alueen käsitteestä, sillä tartunnan riski on nyt olemassa missä tahansa Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tartuntatautiin sairastuneita oli Suomessa THL:n mukaan perjantaiaamuna 155. Vielä torstaina määräksi kerrottiin 109, joten kasvua on 46 tapauksen verran.

THL:n tiedossa ei ole Suomesta tapauksia, joissa ihminen olisi joutunut koronaviruksen vuoksi tehohoitoon.

– Ihmisten terveystiedot eivät ole julkisia, mutta tiedossani ei ole tällaisia tapauksia, Mika Salminen kommentoi.

Kansallisessa pandemiasuunnitelmassa on useita skenaarioita sen varalta, kuinka moni suomalainen sairastuu. THL arvioi, että kolmasosa Suomen väestöstä voi saada tartunnan, mutta ei kerralla.

– 35 prosentista valtaosa sairastaa lievän taudin, ja tauti sairastetaan kotona, painotti Salminen.

Tärkeintä on hidastaa epidemiaa

Mika Salmisen mukaan tärkeintä Suomessa on edelleen tunnistaa tartunnan saaneet ja heidän lähikontaktinsa.

– Yleensä tartunnan saaneet laitetaan kotihoitoon eristyksiin muista, tarvittaessa sairaalahoitoon.

Salmisen mukaan vielä toistaiseksi Suomessa ollaan aika hyvin perillä tartuntaketjuista, eli siitä, mistä kukakin tartunnan on saanut ja ketä on altistunut. Tämä mahdollisuus saattaa kuitenkin vaikeutua varsinkin Uudellamaalla, jossa tartuntoja on eniten.

– Vielä toistaiseksi tartuntaketjuja pystytään jäljittämään. Vähitellen tämä mahdollisuus on tulossa tiensä päähän. Tartuntaketjujen jäljittämistä jatketaan niin pitkään kuin se on mahdollista. Epidemia myös saapuu eri alueille eri aikaan, joten joillain alueilla voidaan jatkaa tartuntojen jäljittämistä pidempään kuin toisaalla, Salminen kertoi.

Arjen toimet olennaisia

Viranomaiset korostivat perjantain tiedotustilaisuudessa myös sitä, miten tärkeää on nyt, että jokainen noudattaa arjessaan hallituksen suosituksia ja THL:n ohjeita esimerkiksi joukkotapaamisten välttämisestä.

– Jos sosiaalisia kontakteja ja kokoontumisia ei vähennettäisi, silloin käy niin, että epidemia leviää hyvin nopeasti, jolloin terveydenhuolto voi ylikuormittua. Jotta näin ei kävisi, on välttämätöntä peruuttaa isoja tapahtumia ja välttää joukkotapaamisia myös lähiyhteisöissä, painotti Mika Salminen.

Salmisen mukaan kun epidemian etenemistä hidastetaan, epidemian kesto pitenee, mutta tämä on parempi tilanne kuin sellainen, jossa epidemia tulisi Suomeen kertarysäyksenä.

Väärää tietoa liikkeellä paljon

Markku Tervahaudan mukaan liikkeellä on valtava määrä väärää tietoa ja huhuja liittyen koronavirukseen.

– Yksittäisten ihmisten kokemuksia tai päätelmien perusteella syntyneitä käsityksiä leviää hyvin nopeasti. Laaja-alainen tutkimuksiin ja tilastoihin perustuva tieto on luotettavinta, kommentoi Tervahauta.

Tervahaudan mukaan THL pitää nyt jatkuvasti yhteyttä Euroopan tautivirastoon ja Maailman terveysjärjestö WHO:hon tuoreimman tilannekuvan päivittämiseksi.

– Yhä on paljon myös sellaista, mitä ei tiedetä. Tieto täydentyy tunti tunnilta ja päivä päivältä. Maailman laboratorioissa tutkitaan virusta jatkuvasti, kommentoi Tervahauta.

THL kommentoi perjantaina myös sitä, miksi THL:n verkkosivut ovat toimineet hitaasti viime päivinä. Kyse on Markku Tervahaudan mukaan siitä, että sivuston kävijämäärä on kasvanut hurjasti.

– Palvelinkapasiteettia tullaan lisäämään, ja asiaa korjataan parhaillaan, kertoi Tervahauta.