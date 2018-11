Korpilahtelaiset käsityöläiset Ulla ja Arto saivat yllätyspostia – myös näille keskisuomalaisille tupsahti presidentillinen kirje

Korpilahtelaiset käsityöläiset Ulla Huttunen ja Arto Salminen saivat kutsut Linnan juhliin.

– Se oli hirveän iso yllätys ja häkellyttävän iso kunnia, Huttunen kertoo.

– Emme ole osanneet ajatella tällaista edes villeimmissä kuvitelmissamme. Mietin yhä päivittäin, että voiko kutsu tosiaan olla aito.

Huttunen on metalliseppä, joka on erikoistunut emalointiin. Salminen puolestaan on puuseppä, jonka erikoisosaamista on sorvaaminen. Lisäksi käsityöläispariskunta on pitänyt lähes kahdeksan vuoden ajan Korpilahden satamassa sijaitsevaa Höyry-galleriaa.

– Arvailemme edelleen, miten me saimme kutsut. Emme ole tavanneet presidenttipariskuntaa. Mutta voisiko taustalla olla esimerkiksi se, että kuulumme helsinkiläiseen muotoiluosuuskuntaan, Unionin26:een. Sillä on myymälä Helsingissä. Jenni Haukio osti myymälästä tuotteitamme lahjaksi Japanin pääministerin vaimolle, Huttunen pohtii.

Alun epäuskon jälkeen alkoi kuumeinen valmistautuminen.

– Artolle on jo sovitettu smokki, hänen osaltaan on kaikki hyvin. Minä mietin heti, että tilaan pukukankaan ystävältäni konnevetiseltä batiikkitaiteilija Sirpa Hasalta. Puvun ompelee Suomen Käsityön museollakin työskentelevä Raija Manninen. Myös hän tuntee minut ja tyylini. Puku syntyy heidän yhteistyönään. Kunhan näen kankaan, teen itse juhlaan kookkaan, uniikin puu- tai emalikorun.

– Jos minulta rehellisesti kysyttäisiin, en uskaltaisi lähteä. Mutta jos kerran elämässään saa tällaisen kutsun, sinne mennään. On sitten mitä mummona muistella, Huttunen nauraa.

Kutsun sai myös saarijärveläinen sotainvalidi Olavi Koivisto, 93.

– Asun kerrostalossa. Posteljooni soitti ovikelloa ja toi kirjeen kotiin asti, ei pudottanut postilaatikkoon. Siinä luki päällä että presidentin kanslia, niin hän osasi aavistaa, mitä kuoressa olisi.

Koiviston sotataival alkoi vuonna 1943. Siitä on tänä vuonna kulunut 75 vuotta.

– Toivon mukaan pääsen lähtemään. Juhlaan on vielä aikaa, eivätkä vanhat miehet koskaan tiedä päiviä.

Olavi Koiviston saattajaksi Linnaan lähtee pojanpoika Joona Koivisto. Hän on kotoisin Saarijärveltä ja opiskelee parhaillaan Jyväskylän yliopistossa.

Juhlavalmistelu ovat käynnissä.

– Varusteita on katsottava. Että jotakin päällepantavaa löytyy.

Presidentillisiä kirjeitä saivat myös keskisuomalaiset talouselämän vaikuttajat.

Linnassa juhlii tänä vuonna sekä valtakunnallisen että maakunnallisen yrittäjäpalkinnon saaneen Nordic Business Forumin perustaja, yrittäjä Jyri Lindén. NBF on jyväskyläläisten Lindénin ja Hans-Peter Siefen perustama yhtiö.

Jyri Lindén osallistuu juhlaan yhdessä puolisonsa Wilma Lindénin kanssa.

Kutsun sai myös jyväskyläläisen Kasvu Openin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen. Kasvu Open on saanut tänä syksynä tasavallan presidentti Sauli Niinistön myöntämän kansainvälistymispalkinnon. Lisäksi yritys palkittiin eurooppalaisessa yrittäjyyden edistämiskilpailussa.

Uljas Valkeisen kanssa juhlaan saapuu puoliso Marjaana Valkeinen.