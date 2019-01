Korpilahtelaisten tiealoite etenee lupaavasti – Salovuorentien saneerausta esitetään ensi vuoden budjettiin

Jyväskylän Korpilahden Salovuorentien kunnostamista esitetään ensi vuoden investointiohjelmaan. Huonokuntoisen tien parantamiseksi lähti alueen asukkailta kuntalaisaloite kaupungille jo viime kesänä. Aloitteen alullepanija Pirjo Iskala kertoi asukkaiden huolesta Keskisuomalaisessa 4. tammikuuta.

Tuolloin hän myös harmitteli sitä, ettei aloitteen etenemisestä ja käsittelystä tahdo saada tietoa. Nyt Iskala on saanut kaupunkirakenteen toimialalta vastauksen, jonka mukaan tien kunnostaminen on tarpeen.

Käytännössä tie pitää rakentaa uudestaan, ja kustannusarvio kevyen liikenteen väylä mukaan lukien on 800 000 euroa. Tätä summaa siis esitetään aloitteseen annetun vastauksen mukaan ensi vuoden budjettiin, joten kunnostustyö alkaa aikasintaan 2020.

Perusteena kunnostukselle on muun muassa se, että tie on kokoojaväylä, johon liittyy useita asuntokatuja. Lisäksi tiellä on jonkun verran myös raskasta liikennettä.

Ennen saneerausta kaupunkirakenteen toimiala sanoo pitävänsä katuosuuden liikennöitävänä kunnossapitotoimin.

Kuntalaisaloitteessa toivottiin myös Räätälintien hidastetöyssyjen poistamista osittain tai töyssyjen madaltamista. Vastauksessa todetaan, että töyssyt eivät ole nykyisten suunnitteluohjeiden mukaisia, mutta niitä ei lähdetä erillisenä työnä poistamaan. Poistotarvetta arvioidaan uudelleen mahdollisen katusaneerauksen tai muun vastaavan hankkeen yhteydessä.