Kortepohjan vanha kuntosali muuntautui propellipäiden pajaksi – yhteisöllisestä verstaasta toivotaan kaupunginosan vetovoimatekijää

Kortepohjan ylioppilaskylän DDR:nä tunnetun MNOP-talorykelmän kuntosali on muuntautunut tilaksi, jota voisi kuvailla pellepelottomien ja propellipäiden pajaksi.

– Se on ihan osuva luonnehdinta, Hacklab Jyväskylä ry:n varapuheenjohtaja Joel Lehtonen naurahtaa.

Yhdistyksen uuden kerhotilan tarkoituksena on vastata tee–se–itse-ihmistyypin tarpeisiin: monella olisi halua valmistaa tai korjailla asioita itse, mutta harvan kotoa löytyy esimerkiksi juotoskolvi, pylväsporakone, CNC-jyrsin tai 3D-tulostin. Pajassa ne ja monta muuta välinettä ovat käytettävissä 10–20 euron kuukausittaista jäsenmaksua vastaan.

– Ympärivuorokautinen pääsy maksaa 20 euroa. Opiskelijat ja vähävaraiset saavat molempiin maksuvaihtoehtoihin viiden euron alennuksen, Lehtonen kertoo.

Toimintaan voi tulla tutustumaan maksutta tiistai-iltaisin, jolloin kerhoillat ovat kaikille avoimia.

Vuonna 2011 perustettu Hacklab Jyväskylä piti aiemmin majaansa Keskikatu 18:ssa kerrostalon kellaritiloissa. Uudet, kolme huonetta ja keittiön sisältävät tilat ovat selvästi edellisiä suuremmat.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) toimitusjohtajan Marko Huttusen mukaan JYY perii Kortepohjan tiloista kiinteistökulut kattavaa vuokraa.

– Koemme Hacklabin tulemisen tänne hyvin arvokkaaksi, joten ihan markkinahintaista vuokraa emme ole lähteneet perimään, Huttunen sanoo.

Osapuolet ovat sopineet, että JYY voi markkinoida Hacklabia yhtenä Kortepohjan vetovoimatekijänä.

Kuntosalin paikalle valmistunut nikkaripaja ei suinkaan jyrännyt opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia, sillä uusi kuntosali valmistui Rentukkaan viime keväänä.

Vuosien varrella Hacklabin jäsenistö on valmistanut muun muassa valokuutioita Valon kaupunki -tapahtumaan, järjestänyt robottien esteratakilpailun sekä rakentanut langattoman viestiverkon yhdessä Keski-Suomen radioamatöörien kanssa. Suurin osa tekemisestä ei kuitenkaan ole aivan näin korkealentoista, Lehtonen vakuuttaa.

– On korjattu kaikkea suihkukahvoista piirilevyihin ja kaiverrettu mökin nimi puukappaleeseen.

Yhdistys on hankkinut valtaosan tilojen laitteista käytettyinä. Laitteita on Lehtosen mukaan metsästetty esimerkiksi konkurssi- ja poistomyynneistä. Myös omien kädentaitojen hyödyntäminen on alentanut hankintakustannuksia: esimerkiksi toinen 3D-tulostimista tilattiin osina ja kasattiin itse.

Yhdistyksellä on reilut 50 jäsentä, joista suurin osa on miehiä teknisiltä tai tietoteknisiltä aloilta. Lehtonen kuitenkin korostaa, että kaikki ovat tervetulleita.

– Emme halua millään muotoa profiloitua äijien rakentelupaikkana. Haluamme myös pitää tämän sen verran matalan kynnyksen toimintana, että keneltäkään ei edellytetä esimerkiksi korkeakoulututkintoa, hän sanoo.

Lehtosen, 35, mukaan jäsenistön keski-ikä on hieman alle 30 vuotta. Nuorimmat ovat 17–18-vuotiaita ja vanhimmat yli viisikymppisiä.

Vapaaehtoisvoimin pyörivä yhdistys on osa maailmanlaajuista hackerspace-ilmiötä. Vastaavia työpajoja on Suomessa kaikkiaan 14 kaupungissa.