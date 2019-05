Kortepohjan ylioppilaskylässä jo kolmas tornitalo remonttiin – näin asuntoja muutetaan

Kortepohjan ylioppilaskylän mittava tornitalojen peruskorjaushanke etenee uuteen kohteeseen heinäkuussa, kun C-talon peruskorjaus käynnistyy.

Vastaavasti B-talon peruskorjaus valmistuu kesäkuun puolivälissä. Asukkaat pääsevät muuttamaan taloon heinäkuun alussa.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) edustajisto on valinnut kokonaisurakoitsijaksi YIT Suomi Oy:n, joka toteutti myös A- ja B-talojen saneeraukset. C-talon kustannusarvio on 9,7 miljoonaa euroa.

Hanke on osa JYY:n investointiohjelmaa, jonka mukaan kaikki viisi tornitaloa A–E peruskorjataan vuosina 2018–2022. Rakennuksissa on yhteensä 720 yliopisto-opiskelijoille suunnattua asuntoa.

C-talossa on peruskorjauksen jälkeen 147 asuntoa eli kolme enemmän kuin tällä hetkellä. Lisäasunnot saadaan ykköskerrokseen, kun opiskelijoiden yhteisiä tiloja on keskitetty viereisten A- ja B-talojen ykköskerroksiin. C-talon asunnoista tulee yksiöitä, joiden kysyntä on suurinta. Pienimmät yksiöt ovat 16,5 neliöisiä, suurimmat 26,5 neliöisiä.

Pienimmät asunnot on tarkoitus kalustaa valmiiksi, mikä palvelee esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden tarpeita.

Tornitalojen peruskorjaus on osa koko Kortepohjan kehittämistä. Vireillä on asemakaavamuutos, jolla muutetaan myös viereisen ostoskeskuksen ja ylioppilaskylän keskialueen rakennetta. Kortepohjan palvelut sijoittuvat tulevaisuudessa niin sanotun palvelubulevardin varteen. JYY on solminut Keskimaan kanssa aiesopimuksen päivittäistavarakaupan sijoittumisesta. Jyväskylän kaupunki puolestaan rakentaa Kortepohjaan uuden päiväkotikoulun, johon sijoitetaan myös uudet tilat kirjastolle.

Vaiheittain etenevän asemakaavoituksen myötä ratkaistaan myös ylioppilaskylän MNOP-talojen suojelu tai purkaminen sekä tilalle suunnitellun uudisrakennuksen sijoittuminen.