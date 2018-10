Koruliikkeen satojentuhansien eurojen arvoesineet vietiin kahdessa minuutissa – neljä epäiltyä otettu kiinni

Neljä epäiltyä on otettu kiinni koruliikkeen viimeöisestä varkaudesta kauppakeskus Jumbossa Vantaalla, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.

Iso osa liikkeestä viedystä satojentuhansien eurojen saaliista löytyi poliisin mukaan kotietsinnässä.

Epäiltyjen tekijöiden kuvat tallentuivat valvontakameroihin. Epäiltyjen jäljille päästiin nopeasti, ja tiedusteluyhteistyötä tehtiin Helsingin poliisilaitoksen kanssa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen tiedotteessa.

Tapauksen tutkinta jatkuu epäiltyjen kuulemisella, poliisi kertoo.

Näyttää ammattimaiselta ja suunnitellulta

Vantaalla Jumbon kauppakeskuksen Laatukorusta varastettiin satojentuhansien eurojen edestä arvoesineitä viime yönä kello kolmen ja neljän välillä. Varkaus oli ohitse kahdessa minuutissa. Tutkinnanjohtaja Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo STT:lle, että valvontakamerat tallensivat kahden naamioituneen ihmisen menevän liikkeeseen sisään.

Kauppakeskus Jumboon tekijät olivat tulleet sisään koruliikkeen yläpuolella olevasta ikkunasta. Poliisi ei vielä tiedä, miten murtautujat lähtivät kauppakeskukselta pois.

Minkkisen mielestä murto näyttää ammattimaiselta ja suunnitellulta. Tekijät etsivät varta vasten kalleimpia koruja, ja lisäksi itse murtautuminen vaikuttaa ammattimaisesti tehdyltä.

– On tiedetty, miten sinne on menty ja tiedetty todennäköisesti, miten sieltä päästään pois, hän kuvailee.

Minkkinen sanoo, että valvontakamerakuvaa käydään läpi vielä pitkän aikaa, sillä kameroita on isossa kauppakeskuksessa paljon.

Laatukorulla edessä inventaari

Laatukorun toimitusjohtajan Ari-Pekka Silvanin mukaan varkaat veivät mennessään ainakin timanttikoruja, kihloja, kultaketjuja ja kelloja.

– Tarkasti on tiedetty, mitä on haettu, hän sanoo STT:lle.

Silvan kertoo, että ensin paikat siivotaan ja sitten alkaa inventaari, jossa varastettujen tavaroiden tarkka arvo selviää. Siivottavaa riittää, sillä ensin varkaat ovat rikkoneet käytävälasin ja kaataneet kumoon lasivitriinejä päästäkseen sisään myymälään. Sen jälkeen he ovat vielä rikkoneet vitriinit, joissa varastetut esineet olivat.

Laatukorun liikkeisiin on murtauduttu ennenkin. Silvanin mukaan tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun sisällä kauppakeskuksessa olevaan liikkeeseen tehdään näin laaja murto.

Kauppakeskus auki, Laatukoru kiinni ainakin huomiseen

Kauppakeskus Jumbon kiinteistöpäällikkö Hannu Hirvonen kertoo STT:lle, että muihin liikkeisiin ei ollut murtauduttu. Kauppakeskus avattiin tänään normaalisti, mutta Laatukorun liike on kiinni.

Hirvosen mukaan murtautujien reitti kauppakeskukseen on tiedossa, mutta sitä ei kerrota julkisuuteen. Poliisi selvittää asiaa yhteistyössä kauppakeskuksen kanssa.

Jumbossa käyneen STT:n toimittajan mukaan yksi koruliikkeen yläpuolella olevan lasiseinän ruuduista on rikki. Hajalla olevan ruudun vieressä on kattotasanne, joka sijaitsee parkkihallin ja viihdekeskus Flamingon välillä. Itse liike on eristetty nauhoilla.

– Koitamme saada liikkeen siihen kuntoon, että voimme taas huomenna olla auki, kertoo paikalla liikkeessä ollut Lauri Silvan.

Hänen mukaansa toistaiseksi ole ehditty miettiä muutoksia turvatoimiin.

– Olemme kauppakeskuksessa, joten emme heti ensimmäisenä oleta, että tänne tullaan tällä tavalla sisään. Totta kai nyt katsomme kaiken läpi ja pohdimme, kuinka (turvallisuutta) voidaan parantaa, Lauri Silvan jatkaa työntekijöiden samalla siivotessa liikkeen sisällä.

Laatukorun lähettyvillä kauppakeskuksessa sijaitsee muun muassa Kultajousi , Timanttiset ja Pandora .

– Tulimme töihin aamulla ja huomasimme, että tällainen ikävä tapaus on käynyt. Paljon oli ihmisiä tutkimassa asiaa, katollakin, kertoo vastuumyyjä Helen Ylänne Timanttiset-liikkeestä.

Niin Ylänne kuin Kultajousen ja Pandorankin myyjät kertovat, etteivät ole huomanneet mitään merkkejä siitä, että heidän liikkeisiinsä olisi yritetty sisään. Liikkeiden myyjillä ei myöskään ole tiedossa, että vastaavaa olisi tapahtunut Jumbossa aiemmin.

– Olen ollut täällä kuusi vuotta enkä muista, että näihin liikkeisiin olisi aiemmin menty, sanoo Kultajousen myyjä Pirjo Järvinen.

– Tuolta ylhäältä ne (varkaat) ovat nähtävästi aika kätevästi tulleet alas. Ilmeisesti sitten tuosta (liikkeen) päätyikkunasta menneet sisään, kun se oli aivan säpäleinä, Järvinen jatkaa.

Jumbon kiinteistöpäällikkö Hirvonen kertoo olleensa töissä Jumbossa kahdeksan vuotta, eikä hänen aikanaan kauppakeskukseen ole tehty öisiä murtoja.