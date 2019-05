Kosken partaalle Laukaan Kuusaan rakentui Anna-Kaisa Hermusen paratiisi – lue arkistojuttu ja katso kuvat vuodelta 2001

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 8.8.2001.

Sallimuksen sielunrauhaa ja luovuuden laukkaa

Anna-Kaisa Hermunen luo uutta uraa yrityksensä nimissä Laukaassa.

Syntymäpitäjäänsä Laukaaseen rantautunut toimittaja Anna-Kaisa Hermunen, 53, on viettänyt tänä vuonna poikkeuksellista kesää. Hän on ehtinyt nauttia Kuusan kosken kuohuista melkein kyllästymiseen asti, tavannut ystäviä ja – tarttunut kynään. Ensimmäistä kertaa lukion jälkeen.

– Ylitin kauhun rajan. En kuvittele olevani uusi Laila Hietamies tai Pirjo Tuominen, mutta haluaisin kirjoittaa pitkää tekstiä. Esimerkiksi dekkarin. Valkoinen, puhdas paperi suorastaan himottaa minua, hehkuttelee vastikään ensimmäisen novellinsa kirjoittanut Hermunen.

Laukaaseen Hermunen muutti kirjansa jo viime vuoden marraskuussa. Ennen kuin suurta kohua herättäneistä potkuista MTV3:lta oli edes tietoa.

Hermunen myöntää, että keväälliset potkut olivat suunnaton järkytys, vaikka hän osasi niitä vähän odottaakin.

– Jälkeenpäin olen huomannut, että hemmetin hyvä, kun antoivat. Ohjelmani polki paikoillaan kuusi vuotta.

Kaksi viikkoa potkujensa jälkeen hänellä oli pystyssä jo oma yritys Anna-Kaisa Hermunen Ky.

– Luulin, etten osaa pyörittää firmaa, mutta sitä vartenhan ovat kirjanpitäjät. Olin ennen kuin aasi, joka raahasin kotoa Lönnrothinkadulta valtavaa taakkaa selässään töihin ja töistä kotiin. Nyt tunnen, että luovuuteni on lähtenyt laukkaamaan.

Kolmonen vaihtui kotitelkkarissa neloseen

Potkujensa jälkeen Hermunen ei ole kolmoskanavaa televisiostaan avannut.

– Asennutin Laukaan kakkoskotiin Nelosen. Viimeinen, kesäkuun ensimmäisenä päivänä esitetty ohjelmani on edelleen katsomatta.

Hermunen työskenteli 33 vuotta kuukausipalkalla: 16 vuotta maikkarilla, 18 vuotta Yleisradiossa. Työnsarkaan kuului uutisia, ajankohtaisohjelmia ja 12 vuotta oma keskusteluohjelma.

Persoonallinen ja räiskyvä Hermunen jakaa mielipiteitä, mutta kukaan ei voi kuitenkaan kiistää hänen pitkää kokemustaan alalla ja valtavaa tunnettavuutta. Vaikka hänet tunnistetaan, julkisuus ei ole itseisarvo.

– Se on työväline siinä missä kännykkä tai huulipuna.

Tv-työn Hermunen tuntee edelleen omimmakseen, mutta aikoo silti pysytellä vähän aikaa ruudun ulkopuolella.

– Ainakin vuoden. Siitäkin huolimatta, että julkisuusarvoni on ilmiselvästi kasvanut potkujen myötä.

Uusi työ radiossa

Laukaassa Hermunen luo reippaasti uusia väyliä – tai ehkä paremminkin palaa vanhaan. Nimittäin uransa alkujuurilleen radioon. Kuukausi viimeisen tv-ohjelmansa jälkeen hän haastatteli omalla laiturillaan suorassa lähetyksessä Radio Keski-Suomeen saarijärveläissyntyistä, SRV Viitoset Oy:n hallituksen puheenjohtajaa Ilpo Kokkilaa. Joka toinen lauantai ulostuleva ohjelmasarja kestää vuoden loppuun.

Siirtyminen valtakunnan mediasta paikallisradioon ei ole Hermuselle pakenemista tai edes välttämätöntä leivän hankkimista.

– Talouteni on turvattu. On hiton mukavaa tehdä välillä jotain uutta, vaikka se olisikin vanhaa. Ensimmäisellä kerralla minun piti laittaa itselleni kevyt meikki, että tunsin itseni Hermuseksi. Radiotyö tuntuu vuosikymmenten tauon jälkeen kamalan kunnianhimoiselta verrattuna televisioon. Tämä nyt on sama kuin sanoisin, että pastori ottaa nyt ensin, mutta niin se vain on, hän nauraa.

Sairas aika ja median hirviö

Uusi ura ja elämä Laukaassa ovat tehneet Hermusesta, jos mahdollista, entistäkin energisemmän. Hän itsekin tiedostaa olevansa puhekone, mutta pitää selvästi huolen siitä, että pulputtaa myös asiaa. Ja mielellään asiaa, joka kiihdyttää hänet ja jossa vilahtelevat hermusmaiset hirveät, karmeat ja kamalat.

Tällä hetkellä hänet saa eniten kuumenemaan viestinnän tila, sen muuttuminen "monipäiseksi hirviöksi".

– Kunnianhimo tehdä journalismia on kadonnut, kun viestintäyhtiöt kirjautuvat pörssiin ja merkitystä on vain rahan tekemisellä.

– Ihmiset eivät osaa enää olla luontaisesti toistensa kanssa, vaan istuvat television tai tietokoneen ääressä. Heidän elämäänsä säätelee tiukka elämäntahti, rahanhankinta ja media. He eivät enää kuule omaa itseään, hän puuskahtaa.

Kaikkein hirveintä Hermusen mielestä on se, että turuilla ja toreilla kiertää matkasaarnaajia neuvomassa, miten ihmisten pitäisi elää.

– Tämä aika on sairas, vaikka hyvinvointi on lisääntynyt. Kaikki on tekemällä tehtyä: ennen syntyi luontevasti eino grönejä ja olavi virtoja. Nykyisin tangokuninkaalliset ovat markkinatalouden tuotteita.

– Asiat ovat menneet suoraan sanottuna vituralleen. Ihmiset elävät Kauniiden ja rohkeiden varjoelämää. Käytöstavat ovat unohtuneet: enää ei tervehditä tai kiitetä.

Sukat odottavat uutta miestä

Neljä vuotta sitten rakennettu kakkoskoti Kuusan kosken partaalle, kotitilan naapuriin on Hermusen paratiisi. Laukaan ja Lievestuoreen rajamailta Saarilammilta siirretyistä, viime vuosisadan alun hirsistä rakennettu idylli: uutta ja vanhaa ripirinnan. Paahteinen perhospaikka samettilöylyisine savusaunoineen ja hirsitalon pesäparvineen. Entisen emännän mukaan nimetty koti Sallila, jonka yläkerrassa Hermunen uskoo sallimuksen majailevan, toi keväällä joka viikonloppu hänelle sielunrauhan.

– Talo aivan henkii menneitten sukupolvien läsnäoloa, hän ihmettelee.

Kymmenen vuotta sitten eronnut Hermunen sanoo oppineensa nauttimaan niin yksinäisyydestä kuin ystävienkin seurasta, mutta rakkautta hän jo vähän kaipaisi.

– Ostin jo tulevalle miehelle sukatkin Tallinnasta torilta, mutta pistin ne kuitenkin vielä liinavaatearkkuun odottamaan, hän nauraa.

– Luen, saunon ja kyykistelen pihamaalla, muun muassa Reijo Mäkeä, John Irvingiä ja Peter Maylea riippukeinussa tai parven pesässä ahmiva Anna-Kaisa Hermunen listaa kesätekemisiään.

Vaikka Anna-Kaisa Hermunen uskoo potkujensa taustalla olevan yhtiön halun tehdä nuorennusleikkaus, hän ei ole ottanut sitä henkilökohtaisesti. Omaa ikäänsä hän ei aio piilotella.

– Pulkkinen on sanonut, että ikä ei ole iästä kiinni.

Anna-Kaisa Hermusen kakkoskodin jokainen kolkka on vieraille esiteltävässä kunnossa. Provencelaisvaikutteiseksi luodulla kuistilla Hermunen niin levähtää kuin tekee töitään, muun muassa radion suoraa lähetystä Hermusen kesälaiturilla.