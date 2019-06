Koskenlasku on hurjapäiden homma – Neitikoski ottaa luulot pois

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Karjalaisessa 16.9.2017. Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen juhannuksen digilehdessä. Pääset lukemaan koko lehden tästä.

Kumiveneessä iloinen puheensorina loppuu ja ilmeet vakavoituvat, kun koskivenekippari Jarkko Peltola avaa suunsa.

Terhi Vormisto-Koiviston ehdotuksesta seinäjokelaiset ystävykset istuvat kumiveneen laidalla pelastusliiveihin, kypäriin ja sadeasuihin pukeutuneena. Enää ei naureskella kaverin jännityspissille vaan kuunnellaan tarkasti kipparin ohjeita.

Seinäjoelta (488 kilometrin päästä) saapuneet Eeva ja Mikko Koskela, Juho Koivisto sekä helsinkiläistyneet (554 kilometriä) Rebekka Lappi ja Jaakko Hietavirta ovat juuri kuulleet Neitikosken stopparista eli reilun metrin pudotuksesta ja yhtä korkeasta vasta-aallosta, joka virtaa päinvastaiseen suuntaan. Se voisi pysäyttää ja jopa kaataa kevyen lautan, ellei sitä melottaisi.

Viimeistään kun Peltola opettaa, kuinka toimitaan veneestä pudotessa, koko seurue hiljentyy kuuntelemaan. Rannan miedossa virrassa harjoitellaan samaan tahtiin melomista, huopaamista ja kumiveneen ohjaamista. Kun Peltola on saanut miehistönsä melomaan samaan tahtiin ja veneen kääntymään riittävän nopeasti melontaohjeidensa mukaan, hän ohjaa lautan päävirtaan.

Edessä näkyy vain tasaisesti virtaavaa vettä. Rannalla kalastuslaitureilla seisoo runsaasti yleisöä. Kovaäänisistä toivotetaan melojat tervetulleiksi Neitikosken stoppariin. Yleisö tekee käsillä aaltoja.

Koskiveneessä olijat kuulevat Neitikosken stopparissa pidettävän freestylemelonnan SM-kisoja. Muuta he eivät enää kuulekaan, sillä aaltojen jylinä voimistuu. Kippari Peltola komentaa kaikki melomaan.

Samalla edessä näkyvä koski loppuu. Näyttää, ettei sitä enää ole. Hieman lähempänä paljastuu, että koski toki jatkuu, mutta vastassa on reilun metrin pudotus. Montun toisella laidalla odottaa yhtä korkea vaahtoseinä. Melojat lisäävät vauhtia, kumivene sukeltaa monttuun ja törmää vaahtoseinään.

Vettä lentää kaikkialle, mutta lautta murtautuu aallon läpi. Seuraa hämmästystä, lisää korkeita aaltoja ja räiskeitä. Veden pinnan tasaantuessa lautallinen melojia räjähtää nauramaan.

Terhi Vormisto-Koivisto kävi koskenlaskussa viisi vuotta sitten.

– Halusin tarjota saman luontoelämyksen, kaunista luontoa ja jännitystä.

Seinäjokelaiset kehuvat illalla yhteen ääneen koskea.

– Kyllä Neitikoski oli paras. Oli hyvä, että se otti kerralla luulot pois, Mikko Koskela toteaa.

– Kaksi kertaa Neitikosken stopparista takasivat, että vettä oli kiveksissä asti, Jaakko Hietavirta nauraa. Ainoastaan vasen sukka oli kuiva, hän kertaa päivän tapahtumia. Ennen lähtöä Rebekka mietti pukeutumista ja kastuukohan kumiveneessä.

– Oli hyvä idea jättää kännykät matkasta, Rebekka Lappi korostaa.

Pohjalaiseen tyyliin he kiittävät kasvotusten luontoelämyksestä ja sydämellisestä pohjoiskarjalaisesta palvelusta Jarkko Peltolaa.

– Haluamme tuoda lapsemmekin kokemaan saman kuin itse tänään koimme, Koskelat toteavat.

Koski avaa ihmisen aistit. Lisäksi se opettaa nöyräksi. Ei koskea vastaan voi tapella, vaan on mentävä virtaa myötäillen, tiivistää Ruunaan Matkailun Jarkko Peltola. Tänäänkin lautallinen ihmisiä tiivistyi yhdeksi ryhmäksi tekemällä yhdessä.

– On ollut ilo tarjota asiakkaille parasta. Tämän vuoden vesitilanne on ollut todella hyvä koskenlaskuun, Peltola sanoo.

Nytkin Neitikoskella virtaa 114 kuutiota vettä sekunnissa. Se on liki normaali kevättulva.

– Yrityksellämme on ollut tänä vuonna noin 3 500 koskenlaskija-asiakasta. Se on hyvä määrä. 90 prosenttia asiakkaista on ollut suomalaisia, loput Keski-Euroopasta Peltola kertoo Ruunaan koskien vetovoimasta.

– Ja emme olleet kuulleetkaan mistään Ruunaasta Pohjanmaalla, Mikko Koskela ihmettelee.

