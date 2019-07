Koskipuisto Jämsässä ja Elonilo Äänekoskella korjanneet epäkohdat

Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto (avi) antoi alkukesästä tarkastuskäyntien ja selvityspyyntöjen perusteella korjauskehotukset kahdelle palveluntuottajalle Keski-Suomessa. Molemmissa yksiköissä Jämsässä ja Äänekoskella on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin ja aluehallintovirasto on päättänyt valvonnan.

Jämsässä Attendo Koskipuiston osalta todettiin yksikön henkilöstömäärän olevan riittämätön. Lisäksi yksiköstä puuttui avustavaa henkilöstöä ja lääkkeiden säilytyksessä havaittiin puutteita.

Avin saaman selvityksen perusteella Koskipuiston suunniteltu hoitohenkilöstömitoitus on vielä hieman alle aluehallintoviraston edellyttämästä tasosta, mutta yksikköön on saatu rekrytoitua kaksi lähihoitajaa, kaksi sairaanhoitajaa ja kaksi hoiva-avustajaa hoitotyöhön. Palveluntuottaja on sitoutunut siihen, että yksikön hoitohenkilöstömitoitus nostetaan asiakkaiden tarvetta vastaavalle tasolle. Yksikköön on palkattu neljäs työntekijä avustaviin tehtäviin. Lisäksi yksikköön on nimetty kaksi virikevastaavaa ja yksikön viriketoimintaa, ulkoilua sekä hoidon laatua pyritään aktiivisesti kehittämään.

Äänekoskella Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilo Oy:n yksikössä havaittiin puutteita henkilöstömitoituksessa ja asiakkaille myönnetyissä palveluissa. Valvontakäynnin yhteydessä todettiin lisäksi, että yksikön hoitajilla ei ole lääkelupia.

Nyt avin saaman selvityksen perusteella Elonilossa ei ole enää suunnitellusti yksin tehtäviä työvuoroja, lukuun ottamatta yövuorot. Yksikön hoitohenkilöstö vastaa myös kaikista avustavista tehtävistä, ja henkilöstömitoitus on asiakkaiden tarvetta vastaavalla tasolla, kun siihen huomioidaan myös avustavien tehtävien osuus.