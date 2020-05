Kotimaassa voi matkailla, kunhan noudattaa koronaohjeistuksia, linjasi hallitus – "Lahja kesälomansa aloittaville"

Hallitus linjasi perjantaina, että kotimaan matkailu voi alkaa heti. Samalla hallitus kuitenkin muistutti, että matkaillessa on noudatettava koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita.

Matkailuyritykset ja matkailijat ovat vastuussa ohjeistuksen noudattamisesta ja soveltamisesta.

Hallituksen arvion mukaan kotimaanmatkailun ei odoteta nykyisessä tilanteessa lisäävän merkittävästi epidemian leviämistä eikä lisäävän terveydenhuollon ylikuormittumista matkailualueilla. Silti epidemiatilanteen nopeisiin muutoksiin ja paikallisen riskitason kasvamiseen on varauduttava.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) pitää hallituksen päätöstä järkevänä.

– Tietenkin tämä tuo ihmisille selkeyttä ja poistaa myös pelkoja. Näen matkailusta vastaavana ministerinä, että tämä oli merkittävä päätös. Tämä on osa Suomen avautumista ja matkailualalle äärettömän tärkeä. Matkailuala on ottanut erittäin paljon iskuja vastaan. Ainoa, jolla voidaan kompensoida, on tämän kesän matkailu, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo STT:lle.

Lintilän mukaan suomalaisilla matkailuyrityksillä on suuri ahdinko koronaviruspandemian vuoksi. Lintilä toivoo, että suomalaiset käyttävät nyt hyväkseen mahdollisuutta matkailla kotimaassa. Samalla Lintilä painottaa matkailuyritysten vastuuta.

– Heillä on erittäin iso vastuu siitä, että matkailu voi tapahtua turvallisesti. Nyt on otettava huomioon kaikki olemassa olevat ohjeet, sillä koronavirus ei ole poistunut mihinkään vielä.

Monet ovat jo aloittaneet kesämökkeilyn aiemmin, vaikka hallitus ei ole sitä suositellut. Lintilä on tehnyt saman havainnon ja lisää perään:

– Nyt sitä voi tehdä puhtaalla omallatunnolla.

Koronavirus ei ole hävinnyt

Ratkaisu tehtiin torstai-illan ja perjantain aikana. Lintilän mukaan asia oli käytännössä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) välinen.

– Kokonaisarviointi tapahtui periaatteessa TEMin ja STM:n yhteistyöllä. Tietenkin tässä on käyty läpi pandemian tilannetta ja ilmentymistä sekä sen mahdollisuuksia tälle avaamiselle. Näiden mukaan on menty.

Ratkaisu saa ministerin jopa hehkuttamaan ratkaisua.

– Olen erittäin tyytyväinen, että on saatu aikaan tämä ohjeistus. Tämä on Suomen hallituksen lahja kesälomat aloittaville koululaisille, opiskeleville sekä työtä tekeville, jotka haluavat mennä mökeille ja lomailla.

Samaan aikaan on silti huoli siitä, ettei koronavirus ole hävinnyt Suomesta vielä mihinkään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi perjantaina 33 uudesta koronavirustartunnasta. Pandemian ennusteesta on vaikea sanoa mitään.

– Ei kukaan tarkalleen tiedä siitä. Ennustettavuudesta on vaikea sanoa.

Ulkomaille matkustamista suositellaan välttämään

Työ- ja elinkeinoministeriön kotimaan matkailuun liittyvässä ohjeessa todetaan, että kaikkea matkustamista on vältettävä, jos on sairaana. Lisäksi oireiden ilmaantuessa on välittömästi otettava yhteys oleskelupaikkakunnan terveydenhuoltoon. Riskiryhmään kuuluvien ihmisten on hyvä keskustella hoitavan lääkärin kanssa matkustamisesta.

Jos matkailuyrityksessä todetaan koronavirustartunta, vastaa yrityksen tai matkailijan oleskelualueella sijaitsevan kunnan tai sairaanhoitopirin tartuntataudeista vastaava lääkäri tartunnan jäljityksestä.

Hallitus suosittelee edelleen välttämään matkustamista ulkomaille muista kuin välttämättömistä syistä.

Viro kertoi torstaina, että Suomen kansalaisten ei tarvitse enää hakeutua 14 päiväksi karanteeniin matkustaessaan Viroon. Perjantaina Kreikka kertoi muun muassa uutistoimisto AFP:n mukaan, että se sallii Suomen ja 28 muun maan kansalaisten matkustavan Kreikkaan 15. kesäkuuta lähtien.

Suomi ei ole mukana Norjan ja Tanskan matkustuskuplassa, koska hallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa

Suomi ei ole mukana Norjan ja Tanskan matkustuskuplassa, koska hallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Norja ja Tanska ovat sallimassa vapaa-ajanmatkustuksen välillään kesäkuun puolivälistä lähtien.

Haaviston mukaan Suomen hallitus käsittelee matkustusrajoituksia ensi maanantaina.

Haavisto on ollut tällä viikolla puhelimitse yhteydessä kollegoihinsa Tanskassa ja Norjassa sekä myös Virossa. Haaviston mukaan keskusteluissa nousi esiin, että maat ovat valmiita matkustusyhteistyön laajentamiseen.

Näin hallitus ohjeistaa matkailijoita ja yrityksiä turvalliseen lomailuun:

– Vältä kaikkea matkustamista, jos sinulla on koronavirustartunnan oireita. Jos havaitset oireita, ota heti yhteyttä terveydenhuoltoon ja noudata saamiasi ohjeita.

– Jos sairastut matkan aikana, sinulla on oikeus kiireelliseen terveydenhuoltoon sillä paikkakunnalla, missä olet.

– Jos sinulla on oireita, tulee sinun kertoa tilanteestasi esimerkiksi hotellin tai muun matkailuyrityksen henkilökunnalle.

– Jos kuulut riskiryhmään, suosittelee hallitus välttämään matkustamista, jos hoitava lääkäri arvioi, että matkustaminen ei ole suositeltavaa.

– Vältä tarpeettomia fyysisiä kontakteja.

– Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Pese kädet kun menet sisälle. Jos et pysty pesemään käsiäsi, käytä käsihuuhdetta.

– Yski ja aivasta nenäliinaan tai sen puuttuessa hihaan tai kyynärtaipeeseen. Puhdista kädet yskimisen jälkeen.

– Muista turvavälit.

– Siivottaessa pyyhitään muun muassa kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, maksupäätteet, hissipainikkeet, valokatkaisijat, hanat ja vastaanottotiskit.

– Yrityksillä tulisi olla varautumissuunnitelmat poikkeustilanteisiin.