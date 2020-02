Kotimaisuutta myydään valmistajatiedoin ja Suomen lipuin – ruoan alkuperä voi olla toinen, mutta huhtikuusta alkaen tietoa pitää tarjota enemmän

Kuluttajalle tulee jatkossa tehdä selväksi, mistä elintarvikkeiden pääraaka-aine on peräisin. Kun uusi EU-säädös tulee voimaan huhtikuun alussa, tiedon tulee näkyä selvästi elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä myös, jos tuotteen ulkoasusta saa muunlaisia viitteitä.

Käytännössä pääraaka-aine tarkoittaa yli 50 prosentin osuutta elintarvikkeesta tai ainesosaa, jonka kuluttaja yhdistää tuotteen nimeen, kuten mansikkahillon tai ruisleivän kohdalla. Ulkoasuun liittyen mahdolliset harhakuvat täytyy oikaista.

"Suomessa valmistettua ruisleipää!" -lausahduksen oheen täytyy siis kirjoittaa, jos ruis onkin peräisin Puolasta. Tai jos tuotteen pakkauksessa on Suomen lippu, mutta raaka-aineet eivät silti ole suomalaisia, tieto elintarvikkeen ainesosien alkuperästä tulee tähdentää pakkausselosteeseen, havainnollistaa Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen.

Hänen mukaansa muutos tähtää siihen, ettei kuluttajaa johdettaisi harhaan ja että kuluttajien tiedonsaanti ruoan todellisesta alkuperästä paranisi.

Merkinnät raaka-aineiden alkuperämaista kirjavia

Aiemminkaan kuluttajaa ei ole saanut johtaa harhaan pakkauksen ulkoasulla tai vaillinaisilla tiedoilla. Elintarvikkeen sisällön alkuperämaa on pitänyt ilmoittaa, jos kuluttajalle on syntynyt tuotteesta tietty käsitys. Nyt säädös tarkentuu, vaikka edelleenkin siihen jää tulkinnanvaraa.

Haikonen ei osaa sanoa, kuinka suuressa osassa elintarvikkeista nyt on merkintä elintarvikkeen pääainesosan alkuperästä.

– Enemmän on niitä tuotteita, joissa alkuperämaata ei ole ilmoitettu kuin niitä, joissa se olisi, hän arvioi.

Toisaalta elintarviketoimijat haluavat ilmoittaa alkuperästä myös vapaaehtoisesti, sillä se voi toimia myönteisenä brändinä tuotemerkille.

Pääraaka-aineen alkuperä voidaan ilmoittaa monella eri tavalla. Haikonen käyttää edelleen ruisleipäesimerkkiä.

– Valmistettu puolalaisesta rukiista tai ruis Puolasta, hän ehdottaa.

Jos pääraaka-aine on yhden sijaan useasta eri maasta tai alkuperämaa vaihtelee, voidaan puolestaan käyttää kieltoilmaisua: "Rukiin alkuperämaa ei ole Suomi." Tällöin ei tarvitse joka kerralla muuttaa pakkausmerkintöjä.

Valmistusmaan voi jättää kertomatta

EU-säädös ulottuu pakattuihin elintarvikkeisiin. Haikonen kertoo, että Suomessa on kuitenkin ollut vuodesta 2017 alkaen myös määräaikainen kansallinen säädös, jonka mukaan pakkaamattomista elintarvikkeistakin täytyy kertoa raaka-aineena käytetyn lihan alkuperä, jos tuote on valmistettu Suomessa.

Haikosen mukaan säädöksen voimassaoloaika on umpeutumassa maaliskuussa, mutta sille saadaan todennäköisesti jatkoaikaa taas seuraavat pari vuotta.

Ennustamatonta tulevan säädöksen vaikutuksissa on se, alkavatko elintarviketoimijat jättää pakkauksista tietoa pois valmistusmaasta, jotta he välttyisivät myös tuotteen raaka-aineiden alkuperän mainitsemiselta.

Tuotteen pääraaka-aineen alkuperä pitää ilmoittaa, jos tuotteen valmistusmaa ilmoitetaan, mutta jos ruisleivän alkuperämaasta ei sanota mitään, myöskään pääainesosan alkuperää ei tarvitse kertoa.

Haikonen toivoo, ettei tälle kiertotielle lähdetä.

– Se olisi huonoa kehitystä, sillä valmistusmaa on arvokasta tietoa.

Pakkaukset täytyy päivittää

Uudet säädökset voivat tuoda ensin tuottajalle huolen, sillä muutokset aiheuttavat esimerkiksi tarpeen päivittää pakkauksia.

Ne tuotteet, joita on valmiiksi kaupan hyllyillä tai elintarviketoimijan varastossa, saa vielä myydä, eikä niiden poistumiselle ole asetettu aikarajaa.

Haikonen laskee siirtymäajaksi parisen vuotta, jolloin vaikkapa pastan kaltaisten kuivatuotteiden parasta ennen -päivämäärät olisi mahdollisesti jo ylitetty.

Sen sijaan varastossa olevia puutteellisia pakkausmateriaaleja ei saa enää ottaa käyttöön. Tämä voisi johtaa vuosikausien sekaannukseen, sillä pakkauksia tilataan usein suurerissä.

Elintarvikkeiden pääraaka-aineen alkuperän merkintöjen valvonta kuuluu kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille. Aluksi haasteena on selvittää tapauskohtaisesti, onko uuden lainsäädännön vaatimuksia tulkittu oikein. Rangaistukset ovat elintarvikelain mukaisia eriasteisia pakkokeinoja.

– Aika yleistä on varmaan se, että vaaditaan muuttamaan pakkauksia määräysten mukaisiksi. Jos on mahdollista tehdä niin, että päivitetään olemassa olevia pakkauksia esimerkiksi tarroilla, näin voidaan tehdä, ja lisäksi voidaan asettaa aikaraja. Tuotteita voidaan määrätä myös poistettavaksi markkinoilta.

Ravintoloiden pitää jo ilmoittaa lihan alkuperä

Ravintoloissa lihan alkuperän ilmoittaminen kirjallisesti tuli pakolliseksi jo viime vuoden toukokuussa. Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden tiimipäällikkö Mia Degerlund kertoo, että ravintoloiden asiakkaat ovat omaksuneet viimevuotisen elintarvikelakimuutoksen nopeammin kuin monet ravintoloitsijat.

– Me lähdimme alun perin tiedotuslinjalle, eli tehtiin oma ohjeistus toimijoille ja lähetettiin sitä sähköpostilla, Degerlund kertoo.

Hänen mukaansa tällaisten muutosten kentälle vienti on hidasta. Tunnetut ravintolaketjut omaksuvat muutoksia nopeastikin, mutta esimerkiksi yksittäiset maahanmuuttajataustaiset toimijat voivat kieliongelmien vuoksi olla toinen ääripää. Tällöin Helsingin kaupungin edustajan on tärkeää käydä paikan päällä ja käydä läpi tiedote ravintoloitsijan kanssa.

– Asiakkaat ovat puolestaan valveutuneita ja ovat ottaneet yhteyttä lihan alkuperän puuttumista tai sen tietämättömyyttä koskien, Degerberg sanoo.

Yhteydenottoja tulee kerran kuussa, mikä kuulostaa kenties vähältä, mutta on Degerbergin mukaan paljon.

– Suomessa on totuttu siihen, että ruoka on hyvää ja puhdasta, eikä osata kyseenalaista asiaa. Nykyään ehkä laatu- ja alkuperäasiat ovat tärkeitä, Degerberg miettii.

Helsingissä tarkastuksia tehdään kerran vuodessa tai puolessatoista. Näin ollen selkeää dataa ei vielä ole siitä, miten hyvin määräystä lihan alkuperän merkitsemistä on noudatettu. Sanktioita ei ole vielä lihan alkuperää koskevissa puutteissa annettu, vaan ne tulevat kyseeseen aikaisintaan ensi kesänä.

Tiedotus edellä muuallakin

Kuopion elintarviketarkastaja Jaana Partanen tiimeineen lähti muutoksessa liikkeelle isompien kaupunkien tavoin ohjaus- ja neuvontalinjalla. Lihan alkuperämerkinnät eivät ole olleet sittemmin tarkastuksissa erityisenä painopisteenä, vaan niitä on katsottu osana yleisempää valvontaa. Huomioita juuri lihan alkuperämerkinnöistä Partasen tietoon ei ole tullut korostuneesti, mutta keskustelulle aiheesta on ollut silti tarvetta.

Jyväskylässä tilanne on samanlainen. Siellä on tullut esiin muutamia kertoja, joissa lihan alkuperän merkintä on uupunut.

– Tapauksia on ollut 4–5 yhteensä 46:sta lihan alkuperän tarkastuksesta, Jyväskylän johtava ympäristöterveystarkastaja Mia Kapanen sanoo.

Lihan alkuperä tarkastetaan niissä tapauksissa, joissa liha on tullut keittiölle raakana. Puolivalmis tai valmis liha ei kuulu tarkastusten piiriin.

Turun ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövallin mukaan kaupungin tarkastuksissa on ollut lihan alkuperämerkinnöissä vaihtelua laajalla skaalalla erinomaisesta välttävään. Lukuja hänellä ei ole antaa, mutta joihinkin tapauksiin on jouduttu puuttumaan.

– Kehotuksia on annettu. Toisaalta syynä on ollut tiedottamisen puutettakin, Sjövall kommentoi vielä alkutaipaleella olevaa muutosta.