Kotisaattohoitoa tarjoavan yrityksen omistajia epäillään jopa kuolemaan johtaneista laiminlyönneistä Turussa – poliisi epäilee, että firma haali liikaa potilaita tahkotakseen tulosta

Turkulaisen kotisaattohoitoa tarjoavan yrityksen osaomistajia epäillään vakavista rikoksista, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisi epäilee, että firma, jolta Turun kaupunki osti muun muassa saattohoitopalveluita vuosina 2011–2014, pyrki tekemään tulosta potilaiden hengen ja terveyden uhalla.

– Poliisille on tullut sellainen käsitys, että hoito ei ollut riittävän laadukasta ja on pyritty säästämään kustannuksia. Epäilemme, että yrityksessä on ollut liikaa asiakkaita ja on ollut kova kiire, rikoskomisario Mika Paaer kertoo STT:lle.

Rikoksista epäilty omistajakaksikko toimi yrityksessä sairaanhoitajana ja lääkärinä. Hoitajan muun muassa epäillään lääkinneen potilaita virheellisesti ja väärentäneen lääkärin allekirjoituksia resepteihin. Lisäksi potilaiden potilaskertomuksissa ja kuolintodistuksissa on todettu epäselvyyksiä ja selkeitä puutteita. Poliisin mukaan sairaanhoitajan epäillyt laiminlyönnit ovat mahdollisesti vaarantaneet saattohoitopotilaiden terveyden ja hengen. Hoitajaa epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä petoksesta, useista törkeistä väärennyksistä sekä huumausainerikoksista. Lisäksi lääkäriä epäillään osallisuudesta rikoksiin.

– Törkeä kuolemantuottamusepäily liittyy siihen, että sairaanhoitajan toiminnassa epäillään virheitä ja puutteita, jotka ovat olleet omiaan aiheuttamaan henkilön kuoleman, Paaer sanoo.

Turun kaupunki siirsi noin 185 potilaan hoitovastuun yhtiölle vuosina 2011–2014. Kaupungin nelivuotinen ostopalvelusopimus yksityisen kotisairaalan kanssa päättyi vuoden 2014 lopussa. Tällä hetkellä kaupunki järjestää palvelun omana toimintana. Turun kaupunki tiedotti selvittävänsä asiaa poliisin kanssa.

Jutussa on epäiltynä myös kuusi kaupungin virkamiestä, joista kolme toimii edelleen virassa, kaksi on eläköitynyt ja yksi toimii toisen työnantajan palveluksessa. Epäily koskee sitä, että he olisivat laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa asemansa tai tehtäviensä perusteella.

Epäillään myös talous- ja huumerikoksista

Poliisi on esimerkiksi saanut tutkinnan aikana selvitettyä, että yksityisen palveluntarjoajan hoidossa olleista potilaista arviolta 100–120:tä ei ole todennut kuolleeksi lääkäri. Tutkinnassa on ilmennyt, että suurin osa näistä tapauksista on tapahtunut epäiltynä olevan sairaanhoitajan työvuoron aikana. Sairaanhoitajan epäillään käyttäneen väärin korkeaa luottamusasemaansa potilaiden ollessa riippuvaisia hänen hoidostaan.

Hoitajan epäillään muun muassa ottaneen asiakkaalta erittäin arvokasta omaisuutta ja kavaltaneen yhtiöstä varoja.

Salassapitosäännösten vuoksi poliisi on tässä tutkinnassa saanut haltuunsa vain kolmen potilaan potilastiedot. Poliisi ei ole saanut kotisairaalan asiakkaiden tietoja eikä ole siten voinut lähestyä asiassa omaisia kysyäkseen suostumusta potilastietojen tarkasteluun. Vastaavia tapauksia on mahdollisesti lisää, sillä vainajien omaiset eivät nyt tutkituissa tapauksissa ole osanneet epäillä hoidossa tapahtuneita väärinkäytöksiä ja laiminlyöntejä.