Kotisaattohoitoa tarjonneen yrityksen omistajia epäillään jopa kuolemaan johtaneista laiminlyönneistä Turussa – poliisi epäilee, että firma haali liikaa potilaita tahkotakseen tulosta

Turkulaisen kotisaattohoitoa tarjonneen yrityksen osaomistajia epäillään vakavista rikoksista, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisi epäilee, että firma, jolta Turun kaupunki osti muun muassa saattohoitopalveluita vuosina 2011–2014, pyrki tekemään tulosta potilaiden hengen ja terveyden uhalla.

– Poliisille on tullut sellainen käsitys, että hoito ei ollut riittävän laadukasta ja on pyritty säästämään kustannuksia. Epäilemme, että yrityksessä on ollut liikaa asiakkaita ja on ollut kova kiire, rikoskomisario Mika Paaer kertoo STT:lle.

Rikoksista epäilty omistajakaksikko toimi yrityksessä muun muassa sairaanhoitajana ja lääkärinä. Hoitajan muun muassa epäillään lääkinneen potilaita virheellisesti ja väärentäneen lääkärin allekirjoituksia resepteihin. Lisäksi potilaiden potilaskertomuksissa ja kuolintodistuksissa on todettu epäselvyyksiä ja selkeitä puutteita. Poliisin mukaan sairaanhoitajan epäillyt laiminlyönnit ovat mahdollisesti vaarantaneet saattohoitopotilaiden terveyden ja hengen. Hoitajaa epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä petoksesta, useista törkeistä väärennyksistä sekä huumausainerikoksista. Lisäksi lääkäriä epäillään osallisuudesta rikoksiin.

– Törkeä kuolemantuottamusepäily liittyy siihen, että sairaanhoitajan toiminnassa epäillään virheitä ja puutteita, jotka ovat olleet omiaan aiheuttamaan henkilön kuoleman, Paaer sanoo.

Tarjouskilpailussa painotettiin hintaa

Turun kaupunki siirsi noin 185 potilaan hoitovastuun Kotisairaala Luotsi -yhtiölle vuosina 2011–2014. Yrityksen tarjous oli selvästi halvin, selviää STT:n Turun kaupungilta pyytämistä tarjouskilpailuasiakirjoista. Pieni pariskunnan pyörittämä yhtiö lupasi tarjota hoitajan kotikäynnin ja lääkärin kotikäynnin selvästi halvemmalla kuin muut. Se lupasi tarjota esimerkiksi hoitajan kotikäynnin noin 26 eurolla, kun muiden tarjoukset olivat noin 39–105 euroa. Lääkärin kotikäynnin se lupasi tarjota hintaan 49,90, kun esimerkiksi seuraavaksi halvemman Attendon tarjous oli 140 euroa. Loppujen tarjouskilpailuihin osallistuneiden tarjoukset olivat noin 169–205 euroa per kotikäynti.

Yhtiö sai tarjouskilpailussa selvästi eniten pisteitä nimenomaan siksi, että sen tarjoamat hinnat olivat niin halvat. Tarjouskilpailussa painotettiin voimakkaasti hintaa ja suurin painoarvo oli hoitajan kotikäynnin hinnalla.

STT:n tietojen mukaan yhtiötä on pyörittänyt pariskunta. 43-vuotias nainen on toiminut firmassa lääkärinä ja eri aikoina toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. 50-vuotias mies taas on toiminut sairaanhoitajana ja eri aikoina toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Kaupungin ja firman puitesopimuksen allekirjoitti vuonna 2011 toimitusjohtajana toiminut sairaanhoitajamies. Valvontavirasto Valviran tietojen mukaan hänen ammatinharjoittamisoikeuttaan on rajoitettu.

STT ei ole tavoittanut pariskuntaa kommentoimaan asiaa. STT ei ole saanut Turun kaupungilta tietoa siitä, oliko saattohoitoa ulkoistettu vuosina 2011–2014 myös jollekin muulle firmalle.

Miehen epäillään vieneen asiakkaalta erittäin arvokasta omaisuutta

Poliisi on esimerkiksi saanut tutkinnan aikana selvitettyä, että yksityisen palveluntarjoajan hoidossa olleista potilaista arviolta 100–120:tä ei ole todennut kuolleeksi lääkäri. Tutkinnassa on ilmennyt, että suurin osa näistä tapauksista on tapahtunut epäiltynä olevan sairaanhoitajan työvuoron aikana. Sairaanhoitajan epäillään käyttäneen väärin korkeaa luottamusasemaansa potilaiden ollessa riippuvaisia hänen hoidostaan.

Hoitajan epäillään muun muassa ottaneen asiakkaalta erittäin arvokasta omaisuutta ja kavaltaneen yhtiöstä varoja.

Salassapitosäännösten vuoksi poliisi on tässä tutkinnassa saanut haltuunsa vain kolmen potilaan potilastiedot. Poliisi ei ole saanut kotisairaalan asiakkaiden tietoja eikä ole siten voinut lähestyä asiassa omaisia kysyäkseen suostumusta potilastietojen tarkasteluun. Vastaavia tapauksia on mahdollisesti lisää, sillä vainajien omaiset eivät nyt tutkituissa tapauksissa ole osanneet epäillä hoidossa tapahtuneita väärinkäytöksiä ja laiminlyöntejä.

"Valvontaa ei ole tehty lainkaan"

Kaupungin nelivuotinen ostopalvelusopimus yksityisen kotisairaalan kanssa päättyi vuoden 2014 lopussa. Tällä hetkellä kaupunki järjestää palvelun omana toimintana. Turun kaupunki tiedotti selvittävänsä asiaa poliisin kanssa.

Jutussa on epäiltynä myös kuusi kaupungin virkamiestä, joista kolme toimii edelleen virassa, kaksi on eläköitynyt ja yksi toimii toisen työnantajan palveluksessa. Epäily koskee sitä, että he olisivat laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa asemansa tai tehtäviensä perusteella.

– Virkamiehellä on virkavelvollisuus. Kun myydään hoitosuhde yksityiselle palveluntarjoajalle, kaupungilla säilyy valvontavastuu, että hoito on asianmukaista ja laadukasta. Käytännössä valvontaa ei ole ollut mitään, rikoskomisario Paaer sanoo.

Johtaja Tuomas Heikkinen Turun kaupungin konsernihallinnosta kertoo, että kaupunki on antanut selvityksen poliisille siitä, mikä on kaupungin käsityksen mukaan ollut valvonnan vastuuketju virkamiehistössä. Kaupunki ei hänen mukaansa saanut vuosina 2011–2014 mitään reklamaatioita yrityksen toiminnasta. Korkeimmat epäillyt virkamiehet työskentelevät Heikkisen mukaan sosiaali- ja terveystoimen yleishallinnossa.

– Siellä on ollut tiettyjä henkilöitä sopimusyhteyshenkilönä, jotka ovat nyt epäiltynä. Mutta heillä ei ole ollut pääsyä esimerkiksi potilastietoihin, että he olisivat voineet tosiasiassa valvoa sitä. He ovat olleet teknisiä yhteyshenkilöitä.

Heikkisen mukaan epäiltyihin kuuluu lisäksi kaupungin virkamiehenä toimivia tai toimineita lääkäreitä.

– Se, miten siellä sitten on valvottu ja käyty paikan päällä arvioimassa saattohoitoa, se vastuu on ollut vanhushuollon palvelualueella. Turun kaupunkihan ei ole tässä tutkinnassa asianosainenkaan, epäilyt koskevat yksittäisiä virkamiehiä.

Mitään virkamiesoikeudellisia toimia ei ole Heikkisen mukaan tehty, koska kaupunki ei ole ainakaan vielä havainnut mitään ilmeisiä laiminlyöntejä.