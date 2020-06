Kotisairaalan ex-toimitusjohtajalle murhasyyte Turussa – syyttäjän mukaan henkirikoksen uhriksi joutui saattohoidossa ollut potilas

Syyttäjä on nostanut useita syytteitä Kotisairaala Luotsin entistä toimitusjohtajaa vastaan. Toimitusjohtajana toiminutta sairaanhoitajaa syytetään murhasta, törkeästä kiristyksestä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä väärennyksestä, törkeästä huumausainerikoksesta sekä kahdesta törkeästä pahoinpitelystä. Myös henkilöstöjohtajana toiminutta lääkäriä syytetään rikoksista.

Poliisi on aiemmin kertonut, että rikoksista epäillyt noin 50-vuotias miessairaanhoitaja ja noin 40-vuotias naislääkäri ovat pariskunta, joka on yhdessä pyörittänyt Luotsia Turussa. Turun kaupunki on ostanut Luotsilta muun muassa kotisaattohoitopalveluita vuosina 2011–2014.

Kaupunki ulkoisti poliisin tietojen mukaan yhtiölle noin 185 potilaan hoidon. Tarjouskilpailussa Luotsi oli selvästi halvin. Sittemmin Turun kaupunki siirtyi järjestämään saattohoidon itse.

Syyttäjän mukaan henkirikoksen uhriksi joutui Luotsissa saattohoidossa ollut puolustuskyvytön potilas. Syyttäjä vaatii sairaanhoitajalle rangaistusta murhasta. Kaksi törkeää pahoinpitelyä taas ovat syyttäjän mukaan kohdistuneet tiedottomana olleisiin potilaisiin.

Epäillyssä törkeässä kiristyksessä on kyse Luotsin asiakkaana olleen iäkkään pariskunnan kohtuuttomasta laskuttamisesta.

Törkeässä kavalluksessa Luotsin toimitusjohtajana toimineen sairaanhoitajan epäillään nostaneen itselleen yhtiön varoja huomattavia summia. Lisäksi hänen epäillään väärentäneen huomattavan määrän huumausainetilausasiakirjoja, joilla hän on syyttäjän mukaan saanut laittomasti apteekista suuren määrän vaarallista huumaavaa lääkeainetta.

Lääkäriä syytetään reseptien väärentämisestä

Yhtiön henkilöstöjohtajana toiminutta lääkäriä vastaan on nostettu syytteet törkeästä kiristyksestä ja törkeästä väärennyksestä. Lääkärin epäillään väärentäneen lääkereseptejä siten, että hän on allekirjoittanut lukuisan määrän lääkereseptilomakkeita, joihin joku tai jotkut toiset henkilöt ovat myöhemmin kirjanneet lääkeaineet sekä lääkkeiden saajat. Allekirjoitetut ja jälkeenpäin täytetyt lääkereseptit on syyttäjän mukaan myöhemmin esitetty apteekkiin, josta on saatu resepteihin kirjatut lääkeaineet.

Lisäksi neljä Turun kaupungin entistä tai nykyistä virkamiestä on saanut syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan he ovat laiminlyöneet valvonnan, johon velvoittaa sekä laki että Luotsin kanssa tehty ostopalvelusopimus. Kahden virkamiehen osalta syyttäjä jätti syytteen nostamatta, koska epäillyt rikokset ovat heidän osaltaan vanhentuneet.

Kaikki epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen

Epäilty rikoskokonaisuus alkoi syyttäjän mukaan jo joulukuun lopulla 2009 ja päättyi toukokuussa 2015.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Juttu käsitellään aikanaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Rikosepäilyjen poliisitutkinta on kestänyt noin kaksi vuotta. Poliisin mukaan yrityksen nimi nousi esiin erään toisen rikostutkinnan yhteydessä.

Poliisi ei ole kertonut, mistä toisesta tutkinnasta on kyse. Pariskunnan mies on kuitenkin tuomittu huumausainerikoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen viihdetaiteilija Jari Sillanpäätä koskeneessa huumevyyhdessä. Mies oli tuomion mukaan muun muassa pitänyt hallussaan, käyttänyt ja välittänyt eteenpäin kristallina tunnettua dekstro-metamfetamiinia alle sata grammaa.