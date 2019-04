Kotkassa syttyi palo Finexin 1  500 neliön teollisuushallissa – palo saatu toimitusjohtajan mukaan sammutettua

Kotkassa tulipalo tuhosi tänään noin 1 500 neliön teollisuushallia, kertoo pelastuslaitos. Hälytyskeskus sai tiedon Huumantiellä syttyneestä palosta hieman ennen kello 17:ää.

Finex Oy:n hallin palosta on levinnyt savua ympäristöön.

Finexin toimitusjohtaja Ari Leppänen kertoi STT:lle noin kello 18, että palo on saatu sammutettua. Hänen mukaansa pelastuslaitos on siirtynyt jälkisammutukseen. Myös Kymenlaakson pelastuslaitos tviittasi, että palo on saatu hallintaan ja kohteessa jatkuvat jälkisammutustyöt.

Leppäsen mukaan palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Pelastuslaitoksen mukaan palossa syntyi huomattavat aineelliset vahingot.

Finex on muoviaineita valmistava kemian alan yritys. Leppäsen mukaan tulessa ei ollut tuotantotilojen päärakennus vaan toinen, pienempi rakennus, jossa ei valmisteta kemikaaleja.

Viranomaiset selvittävät palon syttymissyytä ja -tapaa.

Paloa sammuttamaan hälytettiin 30 pelastuslaitoksen yksikköä Kotkasta ja lähiseudun kunnista, pelastuslaitos kertoo.