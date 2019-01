Kotkassa todettu tuhkarokkotartunta rokottamattomalla lapsella, joka on oleskellut perheensä kanssa ulkomailla

Kotkassa on todettu tuhkarokkotartunta päiväkoti-ikäisellä lapsella, jota ei ole rokotettu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lapsi on ollut perheen mukana ulkomaanmatkalla, jolloin hän on THL:n mukaan todennäköisesti altistunut tuhkarokolle. Tartuttavuusaikana lapsi on ollut päiväkodissa, yksityisellä lääkäriasemalla ja Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä.

Suurin osa mahdollisesti altistuneista on jo tavoitettu, ja terveydenhuollon viranomaiset ottavat yhteyttä altistuneisiin. Tällä hetkellä ei ole tarvetta hakeutua itsenäisesti tarkastuksiin.

Kotkan kaupungin mukaan tartunnan saanut lapsi on ollut Kanervan päiväkodissa lomien jälkeen 10.–15. tammikuuta, ja tuolloin paikalla olleet 45 lasta ja henkilökunta ovat mahdollisia altistuneita. Huoltajille on ilmoitettu tartunnasta. Päiväkodin rokotuskattavuus on hyvä.

Päiväkodin arkea tapaus ei kaupungin mukaan muuta, vaan Kanervan päiväkoti on normaalisti auki tämän viikon.

Epidemioita useissa Euroopan maissa

THL muistuttaa, että tuhkarokkoa esiintyy parhaillaan epidemian laajuisesti useissa Euroopan maissa, joissa rokotuskattavuus ei ole riittävän korkea. Laumasuojan muodostumiseksi MPR-rokotuskattavuuden tulisi olla vähintään 95 prosenttia, mieluummin jopa 97 prosenttia.

Tuhkarokko tarttuu huoneilman välityksellä, ja tartunnan voi saada pelkästään oleskelemalla samassa tilassa.

Tuhkarokkoon sairastuneella on ensin korkea kuume ja hengitystieoireita. Silmät ovat usein valonarat. Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon.

Jälkitauteja esiintyy varsinkin alle viisivuotiailla, yli 20-vuotiailla sekä ihmisillä, joilla on vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkitys. Yleisimpiä jälkitauteja ovat kuumekouristus, korvatulehdus, ripuli, keuhkokuume ja hengitysteiden bakteeri-infektio.

Tuhkarokon sairastaminen heikentää elimistön puolustuskykyä muita tauteja vastaan viikosta jopa yli kahteen vuoteen.