Koulu sai törkypalautetta Huhtasaaren tviitin jälkeen – sama julistekuva myös kaupungin Instagram-tilillä

Tamperelaiskoululaisten viimetalvinen oppilastyö on noussut laajaan julkisuuteen sen jälkeen, kun perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari julkaisi kuvan työstä sunnuntaina Twitterissä ja kritisoi samalla koulujen yhteiskunnallista kasvatusta.

– Koulujen ei tule politisoitua vastustamaan jotain puoluetta, Huhtasaari vaati maanantaina blogissaan.

Oppilaille oli annettu tehtäväksi yhteiskunnallisesti kantaaottavan julisteen tekeminen Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelman puitteissa, kaupungilta kerrotaan.

Julkisuuteen nousseessa julisteessa lukee "Suomeen vai kuoleen?". Suomeen-sanan alla on presidentti Sauli Niinistön ja kansanedustaja Pekka Haaviston (vihr.) kuvat ja kuoleen-sanan alla on Huhtasaaren ja perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon kuvat. Kuvien välissä on kuva veneestä, joka on äärimmilleen täynnä ihmisiä.

Sunnuntai-iltana Huhtasaari tviittasi, että kouluissa "kannustetaan vihaan" demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan. Tähän kommenttiin Huhtasaari on liittänyt kuvan julisteesta.

Huhtasaaren tviitin jälkeen koulu sai puheluja ja sähköposteja, joissa syytetään koulun opettajia aivopesusta.

– Niissä opettajia on syytetty jonkin aatteen tai poliittisen kannan opettamisesta tai siitä, että he aivopesevät oppilaita, Sammon koulun rehtori Maaret Tervonen sanoi maanantaina STT:lle.

Tervosen mukaan osa yhteydenotoista on ollut törkeitä ja osa on ollut ihan asiallisia.

– Ikävää on se, että ne ovat kohdistuneet ihmisiin, jotka eivät liity asiaan millään tavalla.

Koulun saamasta palautteesta kertoivat maanantaina aamupäivällä Ilta-Sanomat ja Yle.

"Koululla ei omaa Instagram-tiliä"

Perussuomalaisista huomautettiin maanantaina, että Huhtasaaren tviittaamasta oppilasjulisteesta oli aiemmin julkaistu kuva kaupungin Instagram-tilillä. Puolueesta annettujen arvioiden mukaan kyseessä olisi koulun oma Instragram-tili, mutta näin ei todellisuudessa ole. Tili kuuluu Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelma Taidekaarelle.

Oppilaiden julisteesta julkaistu kuva oli vielä maanantaina nähtävissä Taidekaaren Instagram-tilillä, kunnes se iltapäivällä katosi sieltä kokonaan. Kuvan poistamista ei kommentoitu Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksiköstä STT:lle maanantaina alkuillasta.

Rehtori Tervosen mukaan Sammon koululla ei ole omia tilejä Instagramissa tai muualla sosiaalisessa mediassa.

Huhtasaaren sunnuntaisen tviitin tekstissä oli mainittu koulun nimi, ja lisäksi samassa yhteydessä olleessa kuvassa näkyivät oppilaiden etunimet.

Tervonen sanoo, ettei edes koulun kanavilla julkaista lasten nimiä ilman huoltajan lupaa.

– Koulun omassa julkaisutoiminnassa pyydetään huoltajilta aina lupa, jos jotakin julkaistaan koulun nettisivuilla tai somessa. Osa huoltajista ei halua, että nimi julkaistaan edes niissä.

Rehtori Tervonen sanoo, että ryhmätyön tehtävänanto oli tehdä kantaaottava juliste aiheesta, joka on herättänyt huolta nuorissa itsessään. Tehtävän tarkoitus on ollut kannustaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Oppilaat ovat itse saaneet päättää, mistä aiheesta haluavat tehdä. Yleisesti on ollut yhteiskunnallisesti vaikuttavia teemoja, kuten ympäristöasiat ja seksuaalinen tasa-arvo.

Halla-aho: Pelkoa ja inhoa lietsotaan

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi maanantaina STT:lle, että sekä julisteesta otettu kuva että koulun ja oppilaiden nimet olivat olleet esillä kaupungin Instagram-tilillä jo ennen Huhtasaaren sunnuntaista tviittiä.

– Vähän ihmettelen, mikä Huhtasaaren synti tässä asiassa on ollut. Luulen, että tässä pyritään nyt vain siirtämään huomio pois siitä varsinaisesta asiasta eli että kouluissa ilmeisesti lietsotaan pelkoa ja inhoa yhtä demokraattisesti toimivaa puoluetta kohtaan. En oikein muutakaan keksi, että mikä tämän kohun pihvi on, Halla-aho sanoi.

Näyttöä hänellä ei ole siitä, että tällaista pelkoa ja inhoa olisi lietsottu juuri tamperelaiskoululaisten julistetta laadittaessa.

Kansanedustaja Laura Huhtasaari ei vastannut STT:n kysymyksiin aiheesta. Sähköpostivastauksessaan Huhtasaari viittaa ainoastaan uutisointiin asiasta.