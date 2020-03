Koulubussi suistui ojaan Maaningalla, kolmelle vammoja

Ala- ja yläkouluikäisiä koululaisia kuljettanut linja-auto suistui tieltä Maaningalla Kuopiossa Pohjois-Savossa maanantaiaamuna kahdeksan aikaan. Itä-Suomen poliisilaitos tiedotti asiasta tiistaiaamuna.

Linja-auto oli menossa Pulkonkoskentietä Pulkonkosken suuntaan, kun se noin 500 metriä Länsirannantien risteyksen jälkeen suistui kulkusuuntaansa nähden oikealle puolelle ojaan ja törmäsi puuhun.

Poliisin mukaan matkustajina olleista seitsemästä koululaisesta kolme sai vammoja ja heistä kahden vanhemmat toimittivat itse lapsensa tarkistettavaksi Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Rikoskomisario Esko Salo kertoi tiistaina STT:lle, että lasten vammat olivat lähinnä törmäyksestä aiheutuneita pään, niskan ja hartiaseudun kipuja. Ainakin yksi kyytiläisistä sai muun muassa kasvoihin pintanaarmuja rikkoutuneesta lasista.

Linja-auton kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Salon mukaan kuljettaja ei ollut päihtynyt eikä tiettävästi ajanut liian lujaakaan.

– Onnettomuus on tapahtunut mutkassa, kuljettaja on menettänyt auton hallinnan, ja se on lähtenyt suistumaan. Tie on ollut aamulla ilmeisen jäinen, Salo kuvaili.