Kouluhyökkäyksessä kuoli yksi ja loukkaantui kymmenen – Tämä Kuopion tapahtumista tiedetään

Suomalaiseen koulumaailmaan liittyvät väkivallanteot saivat tiistaina Kuopiossa uuden synkän luvun. Vuonna 1994 syntyneen miehen epäillään hyökänneen teräaseella Savon ammattiopiston väistötiloihin iltapäivällä kauppakeskus Hermanissa. Hyökkäyksessä yksi ihminen kuoli ja kymmenen loukkaantui.

Poliisin mukaan epäilty hyökkääjä on syntyperäinen Suomen kansalainen. Poliisi ei ottanut kantaa siihen, mikä epäillyn motiivi oli.

Opiston tiloista löydetty vainaja oli nainen, poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa tiistai-iltana. Poliisi ei kuitenkaan vahvistanut julkisuudessa ollutta tietoa, jonka mukaan nainen olisi ollut opiston opiskelija. Keskisuomalaisen tietojen mukaan nuori naisopiskelija oli hyökkäyksen pääasiallinen kohde.

Vakavasti loukkaantuneita oli kaksi, joista toinen oli epäilty tekijä. Poliisin mukaan loukkaantuneiden joukossa oli sekä opiskelijoita että koulun henkilökuntaa. Kuopion yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Antti Hedman kertoi eri medioille, että loukkaantuneet ovat 15–50-vuotiaita. Helsingin Sanomien mukaan loukkaantuneista uhreista seitsemän on naisia ja kaksi miehiä.

Poliisi ampui epäiltyä kiinniottotilanteessa. Asetta käyttänyt poliisi haavoittui itse lievästi epäillyn teräaseesta.

Poliisin mukaan epäilty mies on opiston opiskelija. Mies käytti hyökkäyksessä sapelityyppistä teräasetta, ja hänellä oli mukanaan myös ampuma-ase. Poliisilla ei ole täyttä varmuutta siitä, käyttikö mies myös ampuma-asetta. Poliisi sai epäillyn kiinni kahdeksassa minuutissa hätäkeskuksen ilmoituksen saamisesta.

Miestä epäillään murhasta sekä muista useista väkivaltarikoksista ja niiden yrityksistä. Rikosnimikkeet tarkentuvat tutkinnan edetessä, poliisi kertoo.

Tapauksen tutkintavastuu on siirtynyt keskusrikospoliisille, joka ei kommentoinut asiaa vielä tiistaina.

Loukkaantuneista kuusi on yhä sairaalahoidossa

Hyökkäyksessä loukkaantuneet tuotiin Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan. Kuva: Hannu Rainamo / Lehtikuva

Tiistai-iltana sairaalahoidossa oli yhä kuusi loukkaantunutta, joista kaksi on vakavasti loukkaantunutta, kertoi Kuopion yliopistollinen sairaala. Toisen tila on vakaa ja toisen kriittinen. Neljä lievimmin loukkaantunutta pääsi kotiin jo tiistain aikana.

Loukkaantuneet evakuoitiin opiston tiloista, ja poliisi eristi koko Hermanin kauppakeskuksen, jossa ammattiopiston tilat sijaitsevat. Kuopion yliopistolliseen sairaalaan annettiin tilanteesta suuronnettomuushälytys, joka purettiin kahden jälkeen iltapäivällä.

Hermanin tiloissa opiskelee noin 600 ihmistä. Ylen mukaan tiistaina paikalla oli reilut 300 opiskelijaa, joista valtaosa oli 16–19-vuotiaita, mutta paikalla oli myös aikuisopiskelijoita. Henkilökuntaa oli paikalla noin 30 ihmistä.

Vielä ei tiedetä, valikoituivatko uhrit sattumanvaraisesti

Epäillyllä ei ole aiempaa rikoshistoriaa, eikä kouluun ollut suuntautunut uhkauksia. Poliisin tiedossa ei ole, valitsiko epäilty uhrinsa sattumanvaraisesti vai tarkoituksella.

Poliisin tiedossa ei myöskään ole sitä, onko epäilty tekijä julkaissut internetissä manifestia tai julistusta ennen tekoaan, kertoi yleisjohtaja, komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista STT:lle. Sosiaalisen median tarkempaa seulontaa ei ollut vielä tiistaina tehty.

Itä-Suomen poliisilaitoksen komisario Sami Joutjärvi Poliisin tiedotustilaisuudessa. Kuva: Hannu Rainamo / Lehtikuva

Poliisi ei ole päässyt jututtamaan epäiltyä tekijää, sillä hän on tehohoidossa sairaalassa.

Poliisi teki tiistaina kotietsinnän tekijän asuntoon Särkiniemessä sijaitsevassa opiskelija-asuntolassa, josta on otettu haltuun hänen atk-laitteitansa. Niitä ei ole vielä ehditty tutkia.

Kotietsinnässä löytyi myös polttopulloja ja välineitä tulipalon sytyttämiseen. Kauppakeskus Hermanissa oli hyökkäyksen aikana myös tahallaan sytytetty tulipalo, joka saatiin sammutettua nopeasti.

Opiskelija-asuntolan asukkaat kertoivat mustiin pukeutuneesta nuoresta miehestä

Kuopion Särkiniemessä opiskelija-asuntolan asukkaat kuvailivat tiistai-iltana tunnelmiaan STT:n toimittajalle järkyttyneiksi. He kertoivat poliisin tehneen aiemmin iltapäivällä etsinnän nuoren miehen asuntoon.

Kukaan haastatelluista ei tuntenut miestä henkilökohtaisesti. Yksi naapureista kertoi, että mies pukeutui aina mustiin eikä koskaan tervehtinyt.

Miehestä ei naapureiden mukaan kuitenkaan koskaan ollut mitään häiriötä tai haittaa.

Naapureiden mukaan mies oli pitkä ja kantoi usein reppua. Hänellä on vaaleat pitkät hiukset, ja äskettäin hänen nähtiin kantavan mukanaan pitkää laatikkoa.

STT:n Särkiniemessä haastattelemat asukkaat eivät kahta lukuun ottamatta halunneet esiintyä nimillään. Etunimillä esittäytyneet Sienna ja Jose kertoivat nähneensä poliisin tiistaina seisomassa rynnäkkövarustuksessa talolla. He kuvailivat sitä pelottavaksi, kun eivät tienneet mistä oli kyse. Kumpikaan heistä ei tunne nuorta miestä.

STT:n haastattelemat Sienna ja Jose Kuopion Särkiniemessä sijaitsevassa opiskelija-asunnossa. Kuva: Hannu Rainamo / Lehtikuva

STT vieraili illalla myös iskun tapahtumapaikalla Hermanin kauppakeskuksen lähettyvillä. Paikalta lähti iltakahdeksan jälkeen ruumisauto.

Opettajalla syvä viiltohaava kädessä

Kuopiolaisessa autohuoltoliikkeessä työskentelevän Roosa Kokkosen työpäivä katkesi dramaattisesti tiistaina hänen kuultuaan avunhuutoja läheisestä kauppakeskus Hermanista.

– Rakennusta yhdistää pitkä käytävä, joka menee koko rakennuksen läpi. Sieltä juoksi meidän liiketilaa kohti suuri määrä ihmisiä. Toisessa päässä sijaitsee oppilaitos, Kokkonen kertoi STT:lle.

Oppilaitoksella hän tarkoitti Savon ammattiopistoa.

Yksi juosseista oli opettaja, jolla oli syvä viiltohaava kädessä.

– Ajattelin, että herranjestas, että jotain on nyt sattunut täällä. Kuljetin hänet wc-tiloihin, että puristan sitä haavaa. Autoin opettajaa niin, että laitoin hänet istumaan, otin paljon paperia ja sideharsoa ja pitelin hänen kättään sydämen yläpuolella, Kokkonen sanoo.

"Nosti miekan pystyyn ja löi"

Poliisi eristi kauppakeskus Hermanin hyökkäyksen jälkeen. Kuva: Jaakko Vesterinen / Lehtikuva

Hyökkäyksen nähnyt silminnäkijä kertoi Keskisuomalaiselle, että epäilty tekijä oli käynyt koululla tytön kimppuun ja lyönyt tätä kaulaan ja tökkinyt vatsaan.

Merkonomitutkintoa suorittava nainen kertoi puolestaan Iltalehdelle, että tunti alkoi tasan kahdeltatoista. Vartin yli luokkalainen tuli kantaen pitkää laukkua.

– Hän kaivoi sieltä miekan, joka ei edes näyttänyt oikein aidolta. Nosti miekan pystyyn ja löi opettajaa, nainen kertoi.

Nainen kertoi miehen jahdanneen opettajaa. Kun jotkut oppilaista heittivät miestä tuoleilla, tämä alkoi huitoa miekalla oppilaitakin.

Nainen kuvaili Iltalehdelle miestä ”fiksuksi nörtiksi”.

Ylen uutisille äiti ja hänen teini-ikäinen tyttärensä kertoivat nähneensä kauppakeskuksen käytävällä miehen, jonka toisessa kädessä oli pitkä sapelimiekka ja toisessa ampuma-ase.

Käytävälle ilmestyi kaksi raskaasti aseistautunutta poliisi

Kauppakeskuksessa toimivan radiokanavan HitMix Kuopion tuottaja Anssi Saarelainen kertoi STT:lle nähneensä toisessa kerroksessa sijaitsevan studion ikkunasta, kuinka käytävälle ilmestyi kaksi raskaasti aseistautunutta poliisia sekä poliisikoira.

Sitten hän kuuli kovaäänistä käskyttämistä ja näki, kuinka joku vaikutti käyttäytyvän uhkaavasti eikä näyttänyt tottelevan poliisin käskyttämistä.

Saarelaisen mielestä henkilöllä näytti olleen toinen käsi ylhäällä tai että tämä oli mahdollisesti menossa poliisin kimppuun.

– Sitten kuulin kaksi laukausta, hän kertoi.

Valtiojohto esitti surunvalittelunsa ja tuomitsi teot

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmaisi järkytyksensä Kuopion tapahtumista. Arkistokuva. Kuva: Antti Aimo-Koivisto

Presidentti Sauli Niinistö ilmaisi Twitterissä järkytyksensä Kuopion tapahtumista. Hän esitti syvän osanottonsa väkivallanteossa kuolleen omaisille. Muille teon uhreille presidentti toivoo voimia toipumiseen.

Tasavallan presidentti on ilmaissut järkytyksensä Kuopion tapahtumien johdosta. Hän esittää syvän osanottonsa menehtyneen omaisille. Muille teon uhreille presidentti toivoo voimia toipumiseen. — TPKanslia (@TPKanslia) October 1, 2019

Pääministeri Antti Rinne (sd.) esitti tiedotteessa surunvalittelut hallituksen puolesta ja tuomitsi Kuopiossa tapahtuneen väkivallanteon.

– Savon ammattiopistossa Kuopiossa tapahtunut väkivallanteko on järkyttävä ja täysin tuomittava. Olen keskustellut poliisiylijohtajan kanssa ja hallitus on seurannut tilannetta tarkasti, hän sanoi tiedotteessa.

Savon ammattiopistossa Kuopiossa tapahtunut väkivallanteko on järkyttävä ja täysin tuomittava. Olen keskustellut poliisiylijohtajan kanssa ja hallitus seuraa tilannetta tarkasti. Esitän omasta ja koko hallituksen puolesta surunvalitteluni kaikille omaisille. — Antti Rinne (@AnttiRinnepj) October 1, 2019

Pääministeri lisäksi kiitti poliisia ja viranomaisia ripeästä toiminnasta.

– On tärkeää antaa työrauha tilannetta hoitaville poliiseille ja muille viranomaisille. Poliisin ja viranomaisten toiminta on ollut ammattimaista ja nopeaa, minkä johdosta epäilty saatiin kiinni ja loukkaantuneet saatiin hoitoon. Poliisin tiedotus on myös ollut hyvää. Esitän kiitokseni poliisille ja muille viranomaisille, jotka tehtävissään huolehtivat joka päivä kaikkien ihmisten turvallisuudesta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) piti Kuopion tapahtumia Suomessa erittäin poikkeuksellisena, sillä Suomi on maailman turvallisimpia maita. Hän myös sanoi, että siitä aiotaan pitää kiinni.

Ohisalon mukaan poliitikot voivat rakentaa sellaista Suomea, jossa kukaan ei jää ulkopuolelle millään tavalla ja että väkivallalle on ehdoton nollatoleranssi.

Hänen mukaansa ennaltaehkäisevään työhön halutaan laittaa lisäresursseja.

– Poliisien määrän lisääminen on paljon ollut keskusteluissa, ja se budjetissa päätettiin, hän myös sanoi.

Ohisalo ei suoraan vastannut toimittajille eduskunnassa kysymykseen siitä, pitäisikö lainsäädäntöä jollain tavalla muuttaa vastaavien tapahtumien estämiseksi. Hän kuitenkin uskoo keskustelevansa asiasta oikeusministerin kanssa.

Ohisalon mukaan pitää muistaa myös se, että viranomaisten välillä kulkevan tiedon pitää olla jouhevaa ja että viranomaiset pystyvät varmuudella vaihtamaan tietoa, mitä tahansa epäilyksiä onkaan.

– Kyse ei ole siitä, että poliisi esimerkiksi kyttäisi, vaan että viranomaisilla on ajantasaista tietoa.